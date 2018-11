Javi Jiménez vuelve con gol y da un punto al Mestalla El central sale de inicio después de su grave lesión y marca el gol del empate en un partido que arrancó con el homenaje a Paco Rius R. D. VALENCIA. Lunes, 12 noviembre 2018, 00:40

A Javi Jiménez sólo le faltó la victoria para que el domingo fuese un día soñado para él. El central regresó, directo al once, después de varios meses fuera por una grave lesión. Fue él, en el minuto 61, quien pondría el empate definitivo en el encuentro entre Mestalla y Sabadell, uno de los conjuntos fuertes de la categoría que había conseguido adelantarse por medio de Capó en el minuto 57.

El conjunto valencianista, en una situación muy comprometida por los últimos resultados, recibía en Paterna a un Sabadell que peleaba por mantenerse en la zona de promoción de ascenso. El Mestalla, no obstante, dominó los primeros compases del encuentro y Sito estuvo muy cerca de marcar el primero antes del descanso. El Sabadell aguantó hasta igualar fuerzas y dominar el electrónico gracias a Capó. Miguel Grau siguió confiando en su once (de hecho, el técnico no realizó ningún cambio) y sumó un empate que no le sirve para salir del descenso. Antes del encuentro, se guardó un emotivo minuto de silencio en el Puchades en recuerdo al aficionado Paco Rius y los futbolistas le entregaron a la familia una placa conmemorativa.