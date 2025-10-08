Javi Gracia vuelve al fútbol inglés
El técnico español, que tuvo una corta estancia en el Valencia, regresa con la temporada ya empezada al Watford FC
Valencia
Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:10
Donde fuiste feliz, siempre regresarás. Esta afirmación puede aplicarse a muchos sentidos de la vida, también en el fútbol. Así lo está experimentando ahora Javi ... Gracia. El exentrenador del Valencia CF, después de unos años sin rumbo fijo, regresa al fútbol inglés.
El Watford ha anunciado la contratación del técnico español, en lo que supondrá su segunda etapa como 'hornet'. Javi Gracia asume el banquillo del equipo que actualmente milita en la Championship. Lo hace después de un inicio de competición algo convulso y que ha costado el puesto a otro ex de LaLiga como es Paulo Pezzolano.
Precisamente, el Watford fue el último equipo al que el navarro dirigió antes de recalar en las filas del Valencia. Con los ingleses encadenó dos temporadas a buen nivel en la Premier League. Ya en Mestalla, fue el encargado de comandar al plantel blanquinegro durante la temporada 2020-21, que concluyó con una más que discreta decimotercera posición y que impidió que siguiera un año más.
ℹ️ Watford FC are delighted to confirm the return of Javi Gracia as Head Coach after deciding to part ways with Paulo Pezzolano and his backroom staff, whom we thank sincerely for their efforts and commitment during their time in charge.— Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025
We wish them every success in the… pic.twitter.com/thWQKYf5vd
Desde entonces y tras unos meses de descanso, Javi Gracia aceptó el reto de firmar con el Al-Sadd, donde los resultados sí le acompañaron, pero se llegó a un acuerdo para no prolongar una nueva temporada. El Leeds United fue quien volvió a abrirle las puertas, aunque apenas dirigió 12 partidos hasta que fue cesado. Ahora, tras algo más de dos años de inactividad, Javi Gracia vuelve a coger la pizarra para seguir dejando buen recuerdo al frente del Watford.
