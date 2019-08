Jaume Costa firma su cesión hasta 2020 y hoy entrena Miércoles, 14 agosto 2019, 00:10

«Parecía que todo iba a realizarse un poco antes, pero al final lo que cuenta es que ya estoy aquí», reconoció Jaume Costa, en declaraciones al club, nada más firmar su contrato de cesión con el Valencia por una temporada y de reconocer la importancia de Marcelino en la decisión: «Es el míster que considero que más rendimiento me ha sacado en mi carrera. Volver a estar con él, con los automatismos con los que me siento identificado... para mí es un paso fundamental y muy importante,». La documentación, con los clubes de acuerdo desde el pasado fin de semana, no se pudo firmar hasta que llegó la autorización desde Singapur. Costa entrenará hoy en Paterna.