Jaume para al Betis y cierra el debate El despertar de Gameiro ha sido crucial para el Valencia en la Copa, donde el francés participa en los últimos cuatro goles de su equipo El de Almenara firma una formidable primera mitad y será el titular en la gran final TONI CALERO Viernes, 1 marzo 2019, 00:44

Setenta y seis partidos oficiales defendiendo la portería del Valencia y Jaume afrontó anoche su reválida más importante. El último mes ha supuesto para el guardameta un tormento y también una posibilidad. ¿Cómo escapar con éxito de una situación tan comprometida? Firmando un partidazo. Marcelino protegió al de Almenara decenas de veces, consciente de que el principal debate de cara a la semifinal copera pasaba por la idoneidad de mantener a Jaume o apostar por Neto. El destino tenía reservada para el castellonense una noche mágica. Él, uno de los capitanes del vestuario valencianista, frenó al Betis con una formidable primera mitad y será titular en la gran final contra el Barcelona. Casi nada.

Dos errores consecutivos alimenaron las dudas sobre la portería. Jaume falló ante el Sporting de Gijón y luego fue sorprendido por Jorge Molina en la visita del Getafe. El gol de pillo del ariete tras un error en cadena pilló fuera de sitio al de Almenara, que resopló como nadie en Mestalla tras la remontada en cuartos de final. El fallo de Jaume no murió ese día. El nombre de Neto ha sobrevolado al Valencia copero desde el 29 de enero. En cada comparecencia, Marcelino al quite. «Jaume es nuestro portero en Copa y será así hasta el final». Una y otra vez hasta reventar: «Dije lo que dije y si no estaría faltando a mi palabra. Confiamos plenamente en Jaume».

Con esa contundencia se despachó Marcelino 48 horas antes de recibir al Betis. Y Jaume, a trabajar dejándolo todo sobre el césped de la ciudad deportiva. Como ha hecho desde la 2014-2015, cuando se quedó a vivir definitivamente con el primer equipo. En este último mes de nervios y polémica pocos recordaron que Jaume salvó al Valencia en muchos partidos de la paupérrima 2015-2016. Anoche el arquero apretó los dientes mientras se ajustaba los guantes y se puso a parar. Un balón y otro hasta desesperar a los delanteros del Betis.

El castellonense realiza cinco intervenciones y amarga a Canales, el más activo de los béticos

Al descanso, el guardameta del Valencia había hecho cuatro paradas y Joel Robles, ninguna. Jaume blocó un disparo de Joaquín antes de despejar una falta de Canales o meter una buena mano a Jesé. Los mejores momentos del Betis aniquilados por la seguridad de un portero que en la ida vio cómo Joaquín hacía un gol olímpico. No podía volver a suceder, así que Jaume enloqueció en la segunda mitad pidiendo a Gayà que cubriera el primer palo para evitar sustos.

La actuación del castellonense impidió que el Betis se pusiera por delante y la de Kevin Gameiro sentenció el pase. El despertar del francés le ha venido de perlas a Marcelino para ampliar la rotación en la delantera y al Valencia para ir solventando las eliminatorias de Copa. Gameiro fue titular por delante de Santi Mina y lo justificó siendo partícipe del único gol blanquinegro. En realidad, Gameiro ha estado presente en los cuatro últimos tantos del Valencia en el torneo del KO. Asistió a Rodrigo contra el Getafe y a Cheryshev ante el Betis, duelo en el que también 'mojó'. Anoche sirvió en bandeja el gol del triunfo a Rodrigo, otro puntal que suma cuatro dianas en la Copa del Rey.