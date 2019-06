Jason es una pieza fija y Cheryshev se acerca Vezo, Jason y Cheryshev, durante el derbi en Mestalla de la 2018-2019. / manuel molines El club garantiza que el gallego completará la temporada en el Valencia e intensifica las negociaciones con el Villarreal por el ruso LOURDES MARTÍ Viernes, 28 junio 2019, 00:30

valencia. A Mateo Alemany le sonaba raro el nombre de Jason pero cada vez lo tiene más claro. Bromeó el director general del Valencia cuando, todavía en temporada, se le preguntó por el futuro del jugador del Levante. «¿Qué Jason? ¿Murillo?», dijo Alemany. Y no. Las cuestiones iban referidas a la figura de Jason Remeseiro (A Coruña, 1994), uno de los puntales en el esquema de Paco López que había decidido firmar con el Valencia de cara al próximo curso. El cambio de 'vecindario' encendió a la mayoría de la grada del Ciutat de València, pero la realidad es que Jason tenía muy claro que el siguiente paso le llevaría al conjunto de Mestalla.

El Valencia, en principio, hará oficial la llegada de Jason el 1 de julio y el gallego firmará a coste cero. Una operación redonda para el club blanquinegro, que ahora reafirma su apuesta respecto al futbolista. La idea de Marcelino García Toral es que Jason sea fijo en la 2019-2020. Es decir, la previsión de los responsables valencianistas es que el gallego no salga cedido ni traspasado a lo largo del verano. El 8 de julio Jason se pondrá a las órdenes del técnico asturiano, como el resto de sus compañeros, con la certeza de que su continuidad es prácticamente un hecho. Jason, que cumplirá 25 años en los próximos días, completa la banda derecha del Valencia. En el Levante jugó la mayoría del curso como carrilero (cuando Paco López empleó el 3-5-2) en una posición que Marcelino nunca usa. Sea como lateral o interior, el gallego es la quinta pieza para esa zona del campo. Piccini (cuenta con ofertas) y Wass de defensores claros; los canteranos Carlos Soler y Ferran Torres de extremos. Jason refuerza el flanco derecho para una temporada que, como la anterior, se prevé muy exigente.

La convicción que emana de los despachos sobre la figura de Jason contrasta con el incierto futuro de algunos de los jugadores que el Valencia tiene en nómina. Por ejemplo, Uros Racic. El agente del futbolista se reunió ayer con Alemany y una vez finalizada la cesión con el Tenerife, el serbio de 21 años, repetirá a las órdenes de Marcelino en la preparación para la próxima campaña. Racic se marchó en el mercado de invierno al Tenerife después de arrancar el curso con el Mestalla. En las islas le fue bien al serbio, donde se asentó como titular (16 partidos) para seguir adquiriendo experiencia en la élite. Su futuro inmediato pasa por repetir pretemporada con el Valencia y luego, buscar una cesión -preferencia en Primera- igual de productiva.

También empieza a resolverse el enigma sobre el futuro de Denis Cheryshev. El Valencia ha intensificado en las últimas jornadas los contactos con el Villarreal para tratar de fichar al ruso, que la pasada campaña jugó cedido en Mestalla. En esa negociación cuenta y mucho el nombre de Jeison Murillo, puesto que el central no entra en los planes de Marcelino y el Villarreal es uno de los interesados.

El Valencia, en cualquier caso, no llegó a los casi diez millones de euros de la opción de compra que se reflejó en el contrato de cesión de Cheryshev. Pese a la lesión en la recta final del curso, el ruso cuajó un gran rendimiento en el Valencia y es de la absoluta confianza de Marcelino. El club ahora está cerca de alcanzar un pacto con el Villarreal por una cantidad sensiblemente inferior.

En un tira y afloja entre clubes se encuentra Ruben Vezo. El luso no tiene sitio en Mestalla y sí en el Levante. Quiere seguir en Orriols, pero de momento el club granota no llega a las pretensiones económicas del Valencia. Inició la negociación exigiendo diez millones y el Levante no pasaba de 3.