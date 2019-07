Jason: «No me pueden reprochar nada» Presentación de Jason como jugador del Valencia CF. / EFE El valencianista recuerda en su presentación que se despidió «como un profesional» en el Levante JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Lunes, 8 julio 2019, 13:16

Jason ya vive con la camiseta del Valencia. Esta mañana ha sido presentado en la ciudad deportiva de Paterna en un acto en el que ha asistido el presidente de la entidad, Anil Murthy, y en el que el extremo (firmado hasta 2022) ha querido despejar toda la polémica que en clave granota surgió cuando se conoció su compromiso con el Valencia CF. «Me he comportado como un profesional. Lo he dado todo. No me pueden reprochar nada. Ahora ya a pensar en el Valencia para intentar jugar lo máximo posible«, ha afirmado el futbolista.

Tiene claro Jason que se quiere quedar en el Valencia aunque eso es algo que se despejará este verano. De momento, el futbolista afirma su convencimiento de aprovechar las oportunidades que le pueda dar Marcelino García Toral, con quien no ha hablado todavía. «Personalmente mi idea es quedarme, no tengo intención de salir. Es difícil que te den esta oportunidad y no pienso desaprovecharla. Quiero triunfar aquí y cuantos más años mejor«, ha comentado.

Por su parte, Murthy ha ensalzado la polivalencia del futbolista y no ha dudado en elogiar la labor del departamento técnico a la hora de fichar a Jason, que quedaba libre precisamente el pasado mes de junio y que no le ha costado ni un solo euro al Valencia. Jason, por cierto, ha admitido que cuando supo del interés del Valencia en él «se cerraron todas las puertas».