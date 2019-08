Jason, descarte y Vallejo dependerá del final del mercado Domingo, 11 agosto 2019, 23:07

El Valencia también debe dar un acelerón a las salidas en la semana del arranque de la competición. Tras la marcha de Fran Villalba y Racic el siguiente en salir cedido apunta a Jason Remeseiro. El jugador recién fichado del Levante no tiene sitio por el exceso de jugadores en banda derecha. Quien tendrá opciones como cuarto delantero, en sustitución de Sobrino, si no se mueve el mercado de goleadores en la entidad de Mestalla es Manu Vallejo. Sin dar nombres, así lo confirmó el propio Marcelino tras el partido ante el Inter: «En las salidas no decido yo las cosas. Doy opiniones y decidimos desde el consenso como siempre hemos hecho desde mi llegada aquí. Con uno he hablado personalmente y le he manifestado su situación y con el otro vamos a ver como va a quedar definitivamente la plantilla».