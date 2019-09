Jason: «No contaba en el Valencia y doy las gracias al Getafe» Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:39

Jason Remeseiro fue presentado como jugador del Getafe, club al que llega cedido. «No contaba en el Valencia y por eso doy las gracias al Getafe. Espero hacer un buen año», afirmó el gallego. El extremo, de 25 años, no olvidó su corta etapa en el club blanquinegro: «En Valencia no he tenido la oportunidad de demostrar el futbolista que soy y quiero probar que puedo jugar aquí».