Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una máquina trabaja en el interior del nuevo estadio del Valencia en la avenida Cortes Valencianas. J. L. BORT

El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

Las grúas móviles permitirán colocar los primeros pilares exteriores así como el anillo de compresión en el perímetro

CLAUDIA GARCÍA DE PAREDES

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

La construcción del Nou Mestalla avanza, fiel al calendario como presume el Valencia y lentamente según la versión popular, y en este último tirón del ... año afronta uno de sus hitos más cruciales: la cubierta. A partir de finales de este mes se iniciará una de las etapas más esperadas de la obra como es la fase inicial del montaje de la futura cubierta del estadio. Para ello, se comenzarán a utilizar grúas móviles de gran capacidad, cuya función será levantar y posicionar las piezas metálicas que conformarán tanto los pilares de soporte de la estructura como las escaleras y el revestimiento exterior del estadio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  3. 3 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  4. 4 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  5. 5 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  6. 6

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  7. 7

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  8. 8 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  9. 9 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  10. 10 El sistema de encriptado Sky, la clave en el juicio a la red de narcos del Puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes