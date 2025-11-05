El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

La construcción del Nou Mestalla avanza, fiel al calendario como presume el Valencia y lentamente según la versión popular, y en este último tirón del ... año afronta uno de sus hitos más cruciales: la cubierta. A partir de finales de este mes se iniciará una de las etapas más esperadas de la obra como es la fase inicial del montaje de la futura cubierta del estadio. Para ello, se comenzarán a utilizar grúas móviles de gran capacidad, cuya función será levantar y posicionar las piezas metálicas que conformarán tanto los pilares de soporte de la estructura como las escaleras y el revestimiento exterior del estadio.

Es la cubierta uno de los grandes desafíos que genera la obra y hasta la propio proyecto presentado al Ayuntamiento destacaba por encima de otros elementos esta fase tan técnicamente llamativa. «Si bien se podrían acometer los primeros trabajos de hormigón pendientes, fachada y escaleras exteriores, dada las características del proyecto y en particular de la cubierta general del estadio, corresponde retrasar estos, para no interferir en el montaje de la cubierta del estadio, cuyo proceso de montaje, izado y puesta en carga de manera coordinada y en hitos muy referenciados, condicionan fuertemente el resto de capítulos de obra», detallaba Mark Fenwick en el escrito. Fuera del propio recinto, FCC –la empresa constructora– debe poner en marcha un intenso trabajo preparatorio y de fabricación cuyo tiempo está calculado aproximadamente en un año hasta el inicio del montaje de la propia cubierta en obra. Ahora se afrontará sobre el terreno la colocación de los primeros pilares exteriores y el anillo de compresión perimetral.

Actualmente están involucrados más de 160 operarios y se espera que esta cifra aumente conforme se acerque la fase más avanzada de la obra. En el cronograma previsto se recoge que el proceso de montaje pautado de la cubierta, pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables y obra civil se estirará hasta los 16 meses para luego proceder a la instalación y cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas tres meses antes de la efectiva culminación de todas obras. La idea es que el Valencia inicie ya la temporada 2027-28 en el recinto de Cortes Valencianas y que la ciudad se pueda enganchar todavía al tren del Mundial 2030 después de ese convulso proceso que por el empecinamiento y retraso del club dejó fuera finalmente a la candidatura.

Ahora, en este nuevo escenario y con el Valencia habiendo ingresado ya en las arcas del Ayuntamiento los 11,2 millones que cuesta el polideportivo de Benicalap, la coordinación de la maquinaria operativa es clave para cumplir con los plazos establecidos, así como la agilidad con la que los materiales y las estructuras son manipulados permite que el proyecto siga avanzando conforme a lo previsto. El club lleva insistiendo desde que se reinició la actividad en enero de este mismo año, que la hoja de ruta se cumple a rajatabla e incluso con cierto adelanto en algunos casos. De ahí que se espera ya que a principios del próximo año se pueda empezar a palpar avances en la fase más vistosa del proceso constructivo: una dinámica constante de movimiento de grúas y maquinaria que marcará el ritmo del progreso, con el fin de que vaya tomando forma esa cubierta que se perfila como uno de los elementos más innovadores del estadio.

Habrá tardado en total veinte años desde que comenzara la obra en agosto de 2007. Quince años estuvo parada la actividad, lo que generó todo tipo de incertidumbre. Se esperaba que con la llegada de Peter Lim se retomara la actividad pero no fue hasta el impulso de CVC y el crédito con Goldman Sachs cuando realmente se ha llevado a efecto el reinicio de los trabajos, llevándose por delante la famosa ATE y poniendo al Ayuntamiento en una difícil tesitura, hasta la aprobación primero de las licencias y después de las fichas urbanísticas.

Recientemente, el Ayuntamiento realizó una inspección para garantizar el correcto avance de las obras, recinto por el que ya han desfilado desde el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, hasta el máximo responsable del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Ambos se han posicionado a favor de que Valencia se suba al carro del Mundial y eso pasa lógicamente por tener listo el estadio con esas 70.000 butacas, casi veinte mil más que las que aspiraba Meriton en un primer momento.