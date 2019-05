La improvisación se paga cara Pasar la noche del sábado 25 en Sevilla cuesta ahora tres veces más de lo habitual LOURDES MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:35

Si dos aficionadas del Valencia, pongamos que Marta y Eva, deciden hoy que no se perdonarían jamás ver por televisión a Dani Parejo levantando la Copa, que no quieren ni imaginarse lo que significaría esperar otros once años para llegar a una final y apurar todas sus opciones para estar en Sevilla, deberían sacar la calculadora. Y muchos de sus ahorros.

Los seguidores que han decidido viajar a Sevilla a última hora, ya sea porque les gusta improvisar o por otras circunstancias, van a tener que desembolsar mucho más dinero que los aficionados más precavidos. En primer lugar, deben conseguir una entrada. Ahora sólo se pueden adquirir localidades para el choque del sábado mediante empresas que gestionan entradas de eventos.

Son varias las plataformas que, a través de internet, anuncian las pocas butacas que les quedan libres y siempre recuerdan que hay «cuatro o cinco personas mirando» lo mismo que tú. Lejos, muy lejos, quedan las entradas de entre 55 a 180 euros que puso a disposición de Valencia y Barça la Federación. Hay que ser muy buen rastreador para lograr una por menos de 600 euros e incluso llegan hasta los 2.000 en algunas zonas. Los palcos VIP ascienden a los 7.500 euros. En los portales de compra-venta no se encuentra tanta oferta (quizás la mano dura del Valencia contra los reventa tiene algo que ver), sólo un par de anuncios de venta de bolis en los que regalan entradas para el partido. Sí que hay mucha demanda, personas dispuestas a pagar precios «razonables» por poder sentarse en una de las butacas del Benito Villamarín.

Los portales de compraventa recogen más anuncios de demanda que oferta de entradas Los particulares también hacen el agosto: «Coqueto estudio a cinco minutos del centro por 486 euros»

Con la entrada en su poder, si han viajado en coche y consideran que ponerse al volante para recorrer 654 kilómetros ida y otros tantos de vuelta con 'fan zone' y partido de fútbol de por medio en sólo un día es demasiado peligroso, habrá que buscar cama para pasar la noche. Otra vez a rascarse el bolsillo. Hay hoteles y hostales sin habitaciones disponibles y los que todavía tienen han llegado a triplicar su precio. Por cierto, el Centro de Datos Turísticos de Sevilla, dependiente de la web de Turismo de la ciudad, que elabora previsiones e informes sobre la ocupación de la capital hispalense, no hace ninguna mención al evento que acogerá la ciudad el próximo fin de semana y que sumará más de 70.000 personas a la población actual si se tienen en cuenta a los aficionados, profesionales de ambos equipos, medios de comunicación, miembros de seguridad, etc. También han visto oportunidad de negocio los particulares. En una de las plataformas más conocidas de Europa dedicada a alojamientos, pueden leerse anuncios como: «Coqueto estudio a 5 minutos del casto histórico por 486 euros». Dos semanas después, se puede pasar una noche en el mismo sitio por 186 euros.