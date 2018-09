Dos imprescindibles y un invisible Parejo se pierde los primeros minutos por la expulsión frente al Villarreal, que Coquelin aprovecha para vestirse de nuevo de corto | Gayà y Paulista son los únicos que lo han jugado todo; Lato aún no se ha estrenado PEDRO CAMPOS VALENCIA. Martes, 25 septiembre 2018, 01:49

El Valencia vive en una contradicción continua esta temporada. El equipo venía de una estabilidad la temporada pasada que ha estallado con los malos resultados. Marcelino todavía no ha dado con el equipo que los chavales reciten de memoria. Cuando el gol no llega los nervios sí lo hacen y hasta el impasible asturiano ha tenido que hacer pruebas en distintas posiciones. Pero había una situación que agriaba el carácter al entrenador blanquinegro. El equipo había encajado cinco goles en los tres primeros partidos de Liga. Por ahí no quería pasar y apretó a sus jugadores para evitarlo. Ya en los dos últimos choques la portería se ha quedado a cero -con el tropezón por medio de la Juventus y los dos tantos en contra-. Pero pese al malestar de Marcelino, justamente son dos defensas los que son imprescindibles: Gabriel Paulista y Gayà. Son los únicos futbolistas de la plantilla que lo han jugado todo, tanto en la competición doméstica como en la Liga de Campeones. En este grupo se hallaba Parejo, pero la más que discutida expulsión de Jaime Latre le ha sacado. Justamente el madrileño era siempre habitual pese a las críticas feroces hacia el futbolista, muchas basadas en sensaciones y otras tantas en hechos reales, como es pasar de ser uno de los mejores recuperadores de balones la campaña pasada a no estar entre los cien primeros en esta. Pero Marcelino bebe los vientos por el capitán del equipo blanquinegro.

Paulista ha tenido ya hasta tres compañeros en la línea de centrales del Valencia. Primero fue Garay, pero una lesión frente al Atlético le mantiene alejado; el siguiente fue Diakhaby, que ha alternado jornadas brillantes -ante el Villarreal así lo fue- con muestras de inseguridad propias de su escasa edad; y el último ha sido Murillo, olvidado aún en la Liga y sorprendente titular frente a la Juventus en Champions.

Gayà es único. El puesto de lateral izquierdo del Valencia es suyo, en propiedad. Tanto que le ha catapultado hacia la selección, donde ya ha debutado. Marcelino ni se ha planteado sustituirlo, pese a que en la plantilla hay un jugador de garantías como Lato. Pero el canterano se ha vuelto invisible para el técnico. De los seis partidos de esta temporada ha estado convocado en cuatro y en ninguno de ellos ha participado. Es el gran damnificado del inicio dubitativo del Valencia. El técnico no se ha atrevido a parar a Gayà.

En el sitio que sí hay debate es en el lateral derecho, donde uno de los situados para este puesto todavía no sabe lo que es darle un patada al balón en la Liga. Rubén Vezo combina la zona central con la derecha, pero en ninguna se consolida. Eso sí, si llega la Juventus y por ahí aparecen bichos como Cristiano Ronaldo y Mandzukic, Marcelino se plantea que Piccini quizá no sea suficiente y sí da la vez al portugués. Son los únicos noventa minutos que ha disputado esta anómala temporada.

Y quien iba de la mano de Lato, el francés Francis Coquelin, ya se ha soltado. En el caso del mediocentro defensivo una rotura del tendón de Aquiles sólo le dejaba practicar en el gimnasio y en las últimas fechas en Paterna, pero la necesidad por la ausencia de Kondogbia y la expulsión de Parejo le llevaron a mancharse la ropa por primera vez. Así lo hizo y ni se notó la inactividad. Se trata de un futbolista fundamental que rápidamente ganará minutos como blanquinegro. Cuando el equipo necesita consistencia, nadie mejor que un jugador de sus características. De invisible a imprescindible.