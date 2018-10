«Es imposible ganar jugando como en el segundo tiempo. Estamos preocupados» Marcelino, ayer nervioso en el banquillo. / REUTERS/Stefan Wermuth «Echamos en falta que futbolistas importantes no hayan adquirido su mejor nivel», afirma el técnico asturiano LOURDES MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:30

A Marcelino García Toral le cuesta creer «cómo en la situación ideal en la que estaba el equipo después de adelantarse el rival» no pudo ganar. El entrenador del Valencia reconoció que tras el descanso los suyos no merecieron ni el empate: «Es imposible vencer jugando como en el segundo tiempo. Estamos preocupados por lo que hemos visto en este partido. La explicación es que no entramos bien en esos últimos 45 minutos, el rival nos generó ocasiones y eso nos produjo dudas y coincidió que no aguantamos el resultado».

El técnico no dudó en dar un toque de atención a algunos de los futbolistas con más galones de la plantilla: «Sí que echamos en falta que jugadores importantes no hayan adquirido su mejor nivel y quizás también todo eso viene por los resultados. Es evidente que tenemos que dar un paso al frente porque esta vez con todo a favor después de un buen primer tiempo no logramos ganar. Hay que aumentar la responsabilidad de cada uno para ganar de una vez».

Uno de esos futbolistas que esta temporada no ha alcanzado su mejor versión es Dani Parejo. «Es un jugador muy importante a su mejor nivel. Ha tenido partidos buenos y regulares como otros. Concibo un Valencia sin él pero creo que el entrenador tiene que encontrar su mejor rendimiento y es a base de confianza. Es lo que intento hacer», expresó el asturiano tras el encuentro en Berna. «El equipo con sus jugadores más importantes con un buen nivel se consigue reforzando el grupo y viceversa porque el futbolista individual aporta al colectivo y éste refuerza al individual», comentó el preparador.

En la segunda mitad, Marcelino admitió que al equipo le faltó algo más que puntería e hizo un análisis de la mala imagen que dio el Valencia en el Stade de Suisse para sumar un pobre empate ante el colista del grupo, que no había puntuado hasta el momento: «Falla la organización, el trabajo defensivo, el colectivo y el ataque. Además de ganar el duelo. Viendo este segundo tiempo he de decir que por este camino es imposible ganar. No tuvimos eficacia y apenas ocasiones, me asombra el cambio que hemos dado en las dos partes. Si el Young Boys nos hubiese ganado tendríamos que aceptarlo. El penalti además vino por una falta de concentración».