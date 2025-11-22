Hugo Duro: «Un jugador del Levante no paraba de pegarme sin balón»

Al finalizar el encuentro entre Valencia y Levante, tanto Unai Elgezabal como Hugo Duro han dedicado unos minutos a las cámaras para exponer sus ... sensaciones sobre el partido. Este último —goleador y MVP— con mayor atención por parte de los aficionados tras una pequeña tangana que se formó hacia el final.

Con respecto a la trifulca con otros jugadores del Levante, Duro declaró: «Un jugador del Levante, ni siquiera sé quién era (Matías Moreno), no paraba de pegarme sin balón varias veces. Le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho y le he metido el gol. Además, me he caído un par de veces al suelo, como lo han hecho ellos los primeros 70 minutos. Entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos».

El nueve del Valencia también aseguró que su gol ha sido uno de los más bonitos de su carrera deportiva, a pesar de haber anotado muchos otros. «Siempre es especial anotar en un derbi. Ahora estaba participando menos. Quiero ayudar al equipo en lo que pueda, y pues bueno, que se han ganado los tres puntos, pues imagínate: es una vida para todos», manifestó.

A su vez, se mostró contento por la «competencia sana» que existe entre él y Lucas Beltrán, quien salió de titular. Así habló de su menor presencia en el equipo titular con la llegada de nuevos refuerzos. «Es difícil para cualquier jugador no jugar, tampoco me puedo quejar, hay gente que no juega ni un minuto. Ahora le toca a Lucas, creo que lo está haciendo espectacular. Para eso estoy yo también, para darle guerra. Cabe destacar que he metido gol y el primero en celebrarlo fue Lucas. Creo que eso también es de agradecer en un equipo como este», aseguró.

El capitán del Levante expresó su poco interés por los inconvenientes del final del partido, al considerarlos solo unos momentos de «tensión». Asimismo, aseveró en que la segunda parte fue clave para que el Valencia les venciera. «La segunda parte hemos bajado un poco más ese ritmo, nos ha costado un poco más. Como siempre decimos: los detalles marcan mucha diferencia en las áreas. Ellos han metido esa acción y estamos muy dolidos», manifestó.

En cuanto a levantar al equipo luego de la derrota, declaró: «Hoy es un día jodido, sabemos la importancia que tiene aquí el derbi en la ciudad, para nosotros, para nuestra gente. Pero bueno, mañana a hacer el análisis, ver en qué situaciones no hemos estado acertados, hacer hincapié en ello y seguir trabajando porque queda mucho».