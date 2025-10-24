Hugo Duro dona a LEGENDS la camiseta de la dana El jugador del Valencia homenajea a las víctimas de la tragedia del pasado 29 de octubre.

Claudia García Paredes Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 18:49 Comenta Compartir

Con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, LEGENDS acogerá de forma temporal una camiseta conmemorativa como la que Hugo Duro, jugador del Valencia, lució en el partido disputado en Mestalla tras la dana, con el mensaje solidario «Amunt Valencians».

La entrega tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde el jugador entregó la camiseta a LEGENDS. En aquel encuentro en el que el delantero marcó dos goles en la victoria del Valencia ante el Betis (4-2), el equipo rindió homenaje a las víctimas y a todos los que colaboraron en las labores de ayuda. «Veníamos de un mes muy duro en Valencia y aquel partido fue un homenaje a todas las víctimas y a todos los que ayudaron de una u otra forma en aquellos días. Es un orgullo que mi camiseta esté ahora en LEGENDS, junto a tantas piezas que representan la historia de nuestro fútbol», afirmó Hugo Duro durante la entrega.

La pieza se expondrá durante dos semanas en la cuarta planta de LEGENDS, como homenaje a la solidaridad del pueblo valenciano, del 24 de octubre al 7 de noviembre. A parte de está iniciativa por parte de Hugo Duro en homenaje a la dana. En Mestalla, este Sábado previo al partido contra el Villarreal se lucirá la señera en tributo al pueblo valenciano.

LEGENDS alberga el mayor patrimonio futbolístico del mundo, con más de 5.000 piezas históricas. Su colección incluye objetos únicos de UEFA, FIFA, los Juegos Olímpicos y LALIGA, entre muchas otras competiciones que forman parte de más de un siglo de historia del fútbol.