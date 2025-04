Hugo Duro desvela su apuesta con Mamardashvili antes del Madrid-Valencia: «Le doy gracias por los 50 pavos»

J.Zarco Valencia Miércoles, 9 de abril 2025, 14:22 Comenta Compartir

Después de triunfo del Valencia el pasado sábado ante el Real Madrid, Mamardashvili desvelaba que se había jugado 50 euros con Vinicius a que le paraba el penalti que el brasileño lanzó, que finalmente consiguió detener. Sin embargo, por el momento el delantero no ha cumplido y no ha abonado el dinero al georgiano.

Sobre esta cuestión le han preguntado este miércoles en rueda de prensa a Hugo Duro, que ha atendido a los medios de comunicación antes del partido del viernes frente al Sevilla. «Creo que no le ha pagado», admitía el atacante, al mismo tiempo que hacía pública otra apuesta que él había hecho con el guardameta.

«El que me ha pagado ha sido él a mí, que le gané al FIFA yendo para allá. Así que desde aquí le doy gracias a Giorgi por los 50 pavos que ha perdido», ha confesado, reconociendo que se jugó 50 euros por una partida al videojuego de fútbol.

Hugo Duro, por otro lado, se ha mostrado muy satisfecho por el momento actual en el que se encuentra el equipo: «El vestuario en ese momento muy contentos, pero hay que seguir y pensar en el viernes. Para mí fue especial, las cosas no me estaban saliendo bien, se junto lesión y que antes no estaba muy allá. Me alegro por mí familia y por mi mujer que me aguantan».

Además, ha señalado que le gustaría retirarse en el club: «Valencia prácticamente significa mi vida. Es un club gigante, también por toda a gente que trabaja por y para él. Es un orgullo defenderlo. Valencia como ciudad hace dos años también significa mucho. Me he casado en Mestalla. Ojalá pueda estar hasta que me retire. Me quiero retirar aquí y después seguro que voy a permanecer en Valencia».

Temas

Real Madrid