La hora de Rodrigo Gayà partirá desde el banquillo en el duelo que la selección jugará esta noche frente a Inglaterra en el Benito Villamarín Tras la exhibición de Alcácer, el delantero del Valencia tiene la opción de reivindicarse y clasificar a España para la 'final four' JUAN CARLOS VALLDECABRES Domingo, 14 octubre 2018, 23:30

valencia. Le planteó Marcelino a Rodrigo en la previa de la cita en Manchester que en ese partido, tan trascendental para el equipo de cara a sus aspiraciones en Champions, era la hora de volver a ver al mejor delantero que tuvo el Valencia la temporada pasada. Luego, con el paso de los días, Marcelino se ha encargado de aliviar de alguna forma a Rodrigo entonando el mea culpa cuando ha explicado que saturó al goleador de minutos, precisamente tras un verano ciertamente movido para él cuando nunca se supo hasta dónde llegaron las verdaderas intenciones del Real Madrid y de otros clubes de la Premier. Ayer, por cierto, 'The Guardian' publicaba una entrevista con Rodrigo en la que el futbolista hacía un repaso a su experiencia en la Premier con el Bolton, hablaba de Gary Neville y de su manera de entender el fútbol. Que no está siendo una buena temporada todavía para Rodrigo es una cuestión que admite pocas dudas: un gol. Por eso el punta necesita incentivos que le hagan recuperar la confianza en sus propias posibilidades.

Como el de esta noche en el Villamarín, por ejemplo. Después de la exhibición de Paco Alcácer, el partido de hoy de la selección española todavía alcanza mayor relevancia en particular para Rodrigo, precisamente el hombre que no parece haber perdido ni un gramo de la confianza de Luis Enrique. Si el valencianista anota y contribuye al triunfo de España, su vuelta al 'modo blanquinegro' será la mejor noticia que pueda recibir esta semana Marcelino.

Rodrigo, teniendo en cuenta las rotaciones que hizo contra Gales Luis Enrique, tiene que partir hoy como titular (Gayà parece destinado al banquillo a pesar de su gran partido). España puede convertirse este lunes en la primera selección en clasificarse para la 'final four' de la Liga de Naciones, ya en la tercera jornada de un grupo que comparte con dos selecciones que se jugaron una plaza en la final del Mundial a mediados del mes de julio en el Luzhnikí. Una victoria ante Inglaterra certificaría de modo matemático el pase del equipo español para optar al título el próximo verano, mientras que un empate dejaría el billete virtualmente sellado tras el empate del sábado entre croatas e ingleses, que obligaría a los balcánicos a una goleada inaudita (por siete goles) en la visita española a Zagreb el próximo 15 de noviembre.

LAS FRASESRodrigo Moreno The Guardian «La gente vive la Premier diferente. Es especial, es mejor que el resto. Hay respeto por la historia»«A Neville le costó entender esa forma de ver el fútbol que tenemos en España, especialmente en Valencia» «Todos nacemos con habilidad. Es como Messi: podría entrenar 50 horas y nunca seré tan bueno»

A esta España que ha remodelado Luis Enrique no se le puede discutir su capacidad goleadora. Justo todo lo contrario a la situación que vive a diario Marcelino desde que comenzó la temporada. El seleccionador parece haber hallado un plan definido y además ha recuperado a futbolistas que por unas razones u otras no habían brillado con la selección. El caso más llamativo es el que afecta a Alcácer, que regresó con un doblete (sale a un gol cada 95 minutos con España) y aspira a ocupar un sitio en el tridente en el que Aspas y Rodrigo parecían tener un sitio reservado este lunes después de las rotaciones que se vieron en Cardiff (1-4). De ese once se caen dos valencianos: Albiol y Gayà, pero se mantiene teóricamente Saúl.

Quien marcó ayer fue Cheryshev, en el Rusia-Turquía (2-0) valedero para la Liga Naciones. El valencianista hizo el segundo gol de lanzamiento ajustado.