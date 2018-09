UNA HISTORIA DEL VCF (XXVIII)

SILLA DE ENEA

A la vista de la memoria publicada por el Valencia en 1945 se puede afirmar que en los prolegómenos de la temporada 40/41 el club se hallaba en una excelente situación económica. El importante superávit generado a lo largo de la campaña anterior permitió a la directiva, comandada ya por Luis Casanova, afrontar la incorporación de varios jugadores de campanillas. El más destacado de todos ellos era el veterano extremo internacional del Athletic Guillermo Gorostiza, un desequilibrante futbolista de irregular vida personal e impresionante currículo: cuatro Ligas, cuatro Copas y dos trofeos de máximo goleador. Asimismo, el Valencia incorporó a las jóvenes promesas de la Real Sociedad Epi Fernández e Ignacio Eizaguirre (si bien este, declarado en rebeldía por su club, no pudo jugar en toda la temporada), así como a un portero canario, Antonio González, y a un pequeño grupo de talentos de proximidad: el delantero Vicente Asensi y el defensa Vicente Pechuán, formados en la casa, y el medio Vicente Sierra. Así pues, la plantilla, dirigida por Ramón Encinas y preparada físicamente por Andrés Balsa, lucía magnífica de cara a una temporada que marcaba una línea simbólica respecto al pasado: por primera vez no se disputaron los antaño importantísimos campeonatos regionales, lo que ahondaría la ya gran diferencia existente entre el fútbol local y el estatal. Además, durante la campaña el Valencia perdió por mandato federativo (y no sin alguna resistencia por parte de la entidad) su apellido original, Football Club, trocado desde entonces por el Club de Fútbol que nos ha acompañado hasta la actualidad. El Valencia tuvo un arranque liguero bastante pobre, motivado, en gran medida, por la fragilidad defensiva. En los once partidos de la primera vuelta el portero González encajó 35 goles, lo que motivó su sustitución, en cuanto fue posible, por el joven Pío Bau, lesionado de gravedad durante la temporada anterior. La aparición en escena del meta de Safranar, unida al poderío ofensivo de la 'delantera eléctrica' (Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza, que marcaron 59 de los 60 tantos del equipo en la Liga), permitió al Valencia realizar una espléndida segunda vuelta, en la que se encaramó a la tercera plaza tras encadenar diez partidos sin perder. El magnífico final de Liga y las ganas de superar el buen registro de la temporada anterior (en la que el equipo había caído en las semifinales de la Copa ante el Espanyol) impulsaron al Valencia en la competición del KO. Así, cayeron a manos de los blancos, sucesivamente, el Athletic (2-1 en Bilbao y 3-0 en Mestalla), el Sevilla (8-1 en Valencia y 2-1 en Nervión) y el Celta (1-2 en Balaídos y 4-0 en Mestalla). En la final, que se habría de disputar en Chamartín el 29 de junio de 1941, esperaba el verdugo de la pasada campaña, un buen Espanyol, vigente campeón de Copa, al que dirigía desde la meta el portero Alberto Martorell. El día de la final el Valencia compareció en el estadio madrileño con la mejor alineación posible (Pío, Álvaro, Juan Ramón; Bertolí, Sierra, Lelé; Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza) y arropado por miles de sus aficionados, que emularon de esta manera los multitudinarios viajes de antaño siguiendo a su equipo. A más de trescientos kilómetros, en Mestalla, la radio daba cuenta del encuentro para los hinchas que no habían podido desplazarse a Madrid. El partido, de gran intensidad, quedó casi resuelto en la primera parte gracias a dos goles de Mundo en los minutos 10 y 25. Mediada la segunda parte Asensi redondeó el tanteo del Valencia, que bajó el pistón, y aunque el Espanyol recortó diferencias a quince minutos para el final tras marcar de penalti, no hubo que sufrir en exceso para mantener la renta. Cuando Iturralde pitó el final del partido el delirio se adueñó de Chamartín. El sueño se había logrado: el Valencia, impulsado por su inquebrantable voluntad de 'querer llegar' era, por fin, campeón de España.