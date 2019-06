La habilidad de Kang In pone a Corea en la final del Mundial Poroz y Cifuentes presionan a Kang In durante el encuentro de ayer. / efe R. D. Miércoles, 12 junio 2019, 01:24

valencia. Kang In va camino de cerrar de una manera brillante esta temporada. Primero porque se estrenó a sus 18 años como jugador de la primera plantilla del Valencia, después porque conquistó el título de Copa del Rey (aunque estaba ya concentrado con su selección) y, por último, porque va a jugar ahora la final del Mundial sub-20. Ayer, Kang In no sólo fue titular en el Corea del Sur-Ecuador (1-0) sino que, además, el valencianista fue partícipe directo del único gol del encuentro, logrado por Choi Jun en el minuto 39. Una falta que sacó de manera rápida e inteligente Kang In, sorprendiendo a todos, permitió que Choi Jun mandara al balón dentro de la portería del combinado ecuatoriano. Aunque se adelantó Corea en el primer tiempo, antes del tanto Ecuador tuvo algunas opciones de ataque e incluso estrelló el balón en el larguero.

Corea se enfrentará a Ucrania, que con una buena actuación del meta madridista Andriy Lunin, volvió a exponer los motivos que la ratifican como una de las selecciones más sólidas y ordenadas de Este Mundial tras eliminar a Italia con el solitario gol de Buletsa y acceder a la primera final de su historia.