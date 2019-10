«Me gustaría tener otra alternativa a Parejo, pero es difícil de encontrar» El técnico no cree que el equipo vaya a bajar los brazos por la crisis institucional del club y defiende a Guedes: «No se le ha olvidado jugar» LOURDES MARTÍ Domingo, 6 octubre 2019, 00:02

El aparentemente impasible Albert Celades ya sonríe. Al menos eso hizo ayer. El técnico del Valencia logró su primera victoria en Mestalla y, esos tres puntos, junto a los que sumó en San Mamés la semana pasada, dan oxígeno al equipo blanquinegro antes del parón. «Las victorias siempre vienen bien, hemos pasado semanas duras, de muchos cambios, cosas nuevas... no es fácil sobrevivir a eso. Al final, el equipo ha dado la cara y nos vamos al parón en una buena situación».

En estos días sin competición, Celades aprovechará para «analizar» y «trabajar» aquellos conceptos que la plantilla todavía no tiene asimilada. Además, reconoce que le servirá bien al equipo para que futbolistas como Dani Parejo descansen. Un jugador fundamental acostumbrado a jugarlo casi todo sobre todo por falta de recambio en la plantilla. «No hay otro jugador del nivel de Parejo, pero no aquí, en el mundo. Me gustaría tener otras alternativas a Parejo, pero es difícil de encontrar. Estoy contento con los futbolistas que tenemos. Es cierto es que ha habido momentos de la primera parte en que hemos tenido pérdidas en el centro del campo que nos han penalizado. Hemos sacado a Diakhaby para controlar esa situación y aportar estabilidad», afirmó.

El entrenador del Valencia no considera que a Parejo le haya afectado psicológicamente no haber ido con la selección: «Con independencia de haber errado dos balones que no debió, nos ayuda mucho por su jerarquía y su personalidad. Es nuestro capitán y es importantísimo. Después de fallar el penalti contra el Ajax, ha vuelto a lanzarlo».

Respecto a si el papel de Guedes en el equipo ya no es tan imprescindible como en anteriores etapas, comentó: «Es fundamental como lo son todos los demás. Tenemos muy buena opinión sobre él. No tenemos dudas de que es un gran futbolista, no se le ha olvidado jugar a fútbol», aseguró un técnico que alabó el estado de forma de Coquelin, Maxi Gómez y Jaume Costa. El técnico no tiene la sensación de que en el mercado de invierno vaya a haber futbolistas que quieran marcharse por la inestabilidad social del club: «Es algo que no sólo pasa aquí. En cualquier sitio en el que no haya un buen ambiente repercute en el equipo. Cuando uno va de la mano es más sencillo para todos. Los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande. No creo que bajen los brazos porque no lo han hecho hasta ahora y no creo que lo hagan ya».

Cuestionado sobre si considera que Lim lo trajo a Valencia porque no es crítico con la propiedad, se limitó a decir: «Ni idea».