Guedes no participa en el amistoso de Portugal (1-1)

valencia. Gonçalo Guedes no participó ayer ni un solo minuto del encuentro amistoso que disputó Portugal contra Croacia (1-1) en el estadio Algarve. Estaba muy pendiente el Valencia de este partido puesto que con Gonçalo Guedes se ha dado una circunstancia un tanto incómoda desde el punto de vista blanquinegro. El club remitió, al igual que con Kondogbia, un informe detallando las molestias que sentía el futbolista y que le impidieron entrar en su primera convocatoria esta temporada, en el partido contra el Levante. Con Kondogbia se consiguió que no viajara a la República Centroafricana -era su primera convocatoria- y de hecho el centrocampista ha conseguido recuperarse en la ciudad deportiva. Pero con Guedes no se logró el mismo resultado. El extremo tuvo que viajar a Portugal -un desplazamiento mucho más cómodo que el de Kondogbia- y allí se quedó bajo la supervisión de los médicos. No se entrenó hasta la víspera del partido. En el Valencia esperaban de hecho que no jugara, con el fin de evitar que se complicara la lesión. Fue titular el exvalencianista Joao Cancelo.