Guedes llega con hambre Guedes, en la presentación ayer en la sala de prensa de Mestalla. / irene marsilla «Sé que es una responsabilidad», indica el jugador, que reconoce que su preparación no es la idónea al no haber disputado ningún partido El luso quiere jugar el derbi y asume que deberá trabajar para justificar su coste LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:40

Gonçalo Guedes ya está en lugar de donde nunca se quiso ir: «Cuando acabó la temporada hablé con el míster y le dije que me quería quedar en el Valencia. Hablé con mi representante y le comenté que quería estar aquí». El internacional de 21 años pasó el verano con la «tranquilidad» de saber que desde el club de Mestalla estaban dispuestos a realizar un esfuerzo por él aunque ayer, en su presentación oficial, reconoció que en los últimos días sí que empezó a impacientarse: «Ahora al final era más complicado porque quedaba menos tiempo». «Lim me dijo que debía trabajar para ayudar al equipo y justificar mi precio», apuntó sonriente el extremo luso, quien es consciente de lo que supone ser el fichaje más caro de la historia del club: «Es una motivación extra. Sé que es una responsabilidad y tengo que trabajar para el equipo. Ahora tengo que trabajar para justificar el precio que han pagado por mí».

Ahora que ya ha recibido la bienvenida de sus compañeros con un pasillo y sus respectivas 'collejas' sólo le queda competir para que esa sonrisa tan característica no desaparezca: «La verdad es que no he jugado ningún partido. Sólo he entrenado, pero estoy haciendo todo lo posible para estar contra el Levante. La decisión depende del míster».

El entrenador, Marcelino, no dará la lista oficial hasta hoy, pero horas antes de la comparecencia de Guedes y después de una sesión con él no descartaba su participación aunque si lo hiciese no sería «una sorpresa»: «Tenemos que valorar si está en condiciones o no. Está muy corto de preparación porque no ha hecho una pretemporada habitual con su equipo y eso limita sus condiciones de puesta a punto».

Lo que sí le ha dado tiempo a valorar a Guedes es el salto de calidad que ha dado el equipo respecto a la pasada campaña: «El Valencia ha hecho muy buenos fichajes y ha mejorado. Ahora debemos trabajar para tener más automatismos y funcionar como grupo». El encargado de darle la bienvenida fue Anil Murthy quien una vez más felicitó a la dirección deportiva, con Alemany a la cabeza, por el trabajo realizado: «Aquí tienes tu casa por seis años», dijo.