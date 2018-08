Fútbol | Valencia CF Guedes: «Ser el fichaje más caro de la historia es una responsabilidad y tengo que trabajar para justificarlo» Guedes posa con la camiseta junto al presidente Anil Murthy. / Efe El luso afirma que está preparado para jugar el derbi LOURDES MARTÍ Viernes, 31 agosto 2018, 21:18

«Aquí tienes tu casa por seis años, Gonçalo. Os presento a todos a Guedes que tiene una cláusula de rescisión de 300 millones de euros», así ha dado la bienvenida Anil Murthy al futbolista luso en su presentación oficial.

Antes, el presidente del Valencia ha realizado un resumen tanto del mercado de fichajes en general como de lo que costó el fichaje de Guedes:«Hoy cierra el mercado, con el Valencia tuvimos salidas y fichajes no es tan radical como el verano pasado, no hacía falta pero fue una gran operación confeccionar una plantilla de Champions. Como dije muchas veces empezamos muy pronto la planificación con paciencia y rigor conseguimos nuestros objetivos. En algunos casos necesitamos paciencia y en otros mucha mucha más, sabíamos lo que necesitábamos y lo hicimos con inteligencia. Equipo de trabajo liderado por Mateu Alemany hizo un gran esfuerzo, muchos profesionales del club trabajaron muchas horas. Ayer cerramos un acuerdo por él Gonçalo tenía que esperar que los clubes llegaran a un acuerdo. Llegó el martes pero había que esperar hasta ayer por la tarde y estamos contentos. Es muy buen acuerdo para el Valencia y el PSG», prosiguió Anil quien se fundió en un gran abrazo con Guedes quien no dejaba de sonreir.

Reconoció el portugués que desde el día que tenía que hacer las maletas para volver a París ya tenía claro que sólo pensaba en Valencia: «Cuando acabó la temporada hablé con el mister y le dije que me quería quedar pero no dependía de mí. Ha sido una situación difícil ya que entrenaba solo durante un mes y medio y no jugaba, era importante venir y estoy muy contento. Entrenar solo no es bueno para un jugador, todos queremos jugar y es una situación difícil», confesó Guedes quien se ha puesto a disposición de Marcelino para el derbi en el Ciutat: « Ahora solo pienso en entrenar pero estoy haciendo de todo para estar listo el domingo».

«Ser el fichaje más caro es una responsabilidad, ahora tengo que trabajar para justificar el precio», ha añadido Guedes quien aunque no se ha marcado objetivos sí que ha explicado que el objetivo es terminar lo más arriba posible en Liga y hacer un buen trabajo en Champions y Copa.

Hoy en Paterna, el luso ha explicado que se ha encontrado «con un equipo que ha mejorado mucho respecto a la pasada campaña»: «La dirección hizo buenos fichajes. Sabía que iba a ser difícil volver pero tenía en la cabeza hacerlo, en los últimos días fue más complicado porque el tiempo se terminaba y estoy muy feliz», ha concluido.