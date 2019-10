Guedes también es dudapor molestias en el tobillo

No hay manera. Gonçalo Guedes no es capaz de hace extensible su buen estado con la selección al Valencia. Si el otro día anotaba ante Ucrania (aunque de poco le sirvió a Portugal) dándole un golpe de confianza, fue regresar a Paterna y encenderse las alarmas.

Todo surgió el miércoles. El entrenamiento casi había terminado cuando el luso tuvo que ser atendido sobre el césped por una torsión en su tobillo. El Valencia quiso esperar un tiempo prudencial para ver la evolución de la lesión del futbolista y no arriesgarse respecto a su participación o no mañana frente al Wanda. Ayer no saltó al césped tal y como estaba previsto y realizó trabajo de recuperación en el gimnasio. No será hasta hoy cuando Celades sepa si puede contar con el luso o no. Al menos, su recambio natural, Cheryshev, está en perfectas condiciones y al igual que Guedes viene de anotar con su selección. También está al cien por cien Kang In, quien regresó de estar con Corea del Sur directo al césped.