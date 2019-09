Guedes despierta del letargo con Portugal El valencianista marca actuando como delantero en un 4-3-3A diferencia de su primer año en Mestalla, la temporada pasada tardó siete meses en anotar su primer gol y el inicio de ésta todavía es discreto JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 9 septiembre 2019, 00:28

Por desgracia para el Valencia, lo que ahora se ha convertido poco menos que en noticia no debería serlo tanto. Que haga un buen partido Gonçalo Guedes y que, encima, consiga marcar tendría que ser casi como una doble rutina para el portugués pero, en clave valencianista, la suma de esos dos componentes no se da ni mucho menos con cierta asiduidad o, al menos, con la frecuencia que se le presupone por esos 40 millones de euros que se pagaron al PSG para vestirlo de blanquinegro. El sábado, pero con la camiseta de Portugal, Guedes no sólo fue titular por delante de Joao Felix (la nueva estrella del Atlético acabó sustituyéndole en el tramo final del encuentro, 72') sino que participó directamente en la goleada del equipo luso a Serbia (2-4). El valencianista hizo el segundo gol portugués en el 57' (0-2), después de una combinación al borde del área entre Fernandes, Ronaldo y el propio Guedes, que recogió el balón en la banda izquierda, buscó zona de disparo y batió al guardameta de tiro cruzado.

El gol reforzará a buen seguro el estado de ánimo de un Guedes que lleva tiempo en el Valencia sin dar la sensación de plena felicidad. Un ejemplo palpable se vio en la final de Copa de Sevilla. El portugués fue de los pocos jugadores que desfilaron de vestuario al autobús con cara de pocos amigos y sin ofrecer ni un solo comentario a la prensa que le esperaba (había errado dos claros contragolpes en los instantes finales). Seguramente, si no llega a aparecer la crisis interna que ha experimentado este verano el Valencia con el enfrentamiento de Peter Lim con sus principales dirigentes, quizás se hubiera hablado más de la poca proyección que está teniendo el portugués en el equipo. Guedes está muy lejos todavía del Guedes que irrumpió con una sorprendente fuerza, descaro y velocidad en su primera experiencia en la liga española.

Sin ser un futbolista que tenga una facilidad excesiva para marcar, en la temporada 2016-17, a los siete partidos -dos meses- de su debut con el Valencia ya llevaba anotados tres goles. En cambio, la temporada pasada (2018-19) tuvieron que pasar siete meses hasta que el internacional portugués anotara su primer tanto con el Valencia. Bien es verdad que ese segundo año como blanquinegro -primero en propiedad ya- se vio afectado por dos lesiones de cierta importancia. La primera le tuvo cuatro partidos en la enfermería y con la segunda se perdió 13 encuentros. Ese déficit de juego lo arrastró buena parte del curso aunque en el último tramo maquilló algo sus cifras, pero todavía por debajo de lo que la afición, cuerpo técnico y propiedad esperan de él.

Por delante de Cheryshev

Vuelve ahora Guedes a tener a Cheryshev como amenaza para la titularidad pero Marcelino no ha tenido ninguna duda. Prefiere al ruso. De hecho, sólo cuatro jugadores valencianistas han disputado hasta este parón todos los minutos (270). Y entre ellos está Guedes (los otros son Cillessen, Wass y Garay). El problema es que siendo titular y no considerando Marcelino que le pueda dar minutos de tregua, todavía a Guedes no se le ha atribuido una buena nota. Y lo peor es que el Valencia no puede permitirse ese tipo de lujos.

A Guedes lo vuelve a situar Marcelino por la izquierda pero ya han sido bastantes las ocasiones que ha probado fortuna como segundo delantero, posición que no sería descabellado pensar de seguir Rodrigo todavía bajo los efectos de su no venta al Atlético y con la dificultad de Maxi para aprender los automatismos. De hecho, con Portugal actuó este reciente encuentro contra Serbia como delantero con un 4-3-3 de dibujo inicial. Un apunte: su último gol con el Valencia fue el 12 de abril, cuando le hizo dos al Betis en el Villamarín. El sábado le espera el Barça.