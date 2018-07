Guedes se acerca y Gameiro se atasca Gameiro, en un entrenamiento con el Atlético. / EFE/ Rodrigo Jiménez Simeone, que no quiere dar facilidades a sus rivales directos, impone su criterio y embarca al delantero francés para la gira asiática Tuchel no lleva al luso a Singapur y el PSG tiene la oferta del Valencia sobre la mesa HÉCTOR ESTEBAN LENS. Martes, 24 julio 2018, 23:55

El Valencia se encontró ayer con una buena noticia en su pretensión de lograr la incorporación de Guedes. El extremo portugués no ha viajado con el PSG a Singapur, lo que demuestra en principio el poco interés que tiene Tuchel, técnico francés, en que el luso se quede en la plantilla esta temporada.

Hace unos días el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, viajó junto al presidente, Anil Murthy, y el director general, Mateo Alemany, a París para tratar en primera persona la situación de un futbolista que desea Marcelino y que quiere estar en el club el año que viene. El PSG conoce desde hace meses cuál es la oferta de la entidad de Mestalla y todas las variables que ha puesto encima de la mesa para traerse al jugador o bien cedido o con una opción de compra obligatoria.

Guedes no ha hecho el Mundial que el PSG esperaba. Pese a eso, los franceses confían en colocar al futbolista por un precio cercano a los 70 millones de euros, una cantidad que les permitiría hacer frente a la sanción económica que les ha impuesto la UEFA. La clave para la llegada de Guedes está en el cierre primero del mercado inglés, que lo hará el 9 de agosto, y del italiano, que será el 17 de agosto. Si en esas fechas Guedes no ha salido del PSG, las puertas del Valencia se abren de par en par para el extremo si Tuchel decide no contar con él.

En el Valencia hay aparente calma sobre Gameiro pero la impaciencia es evidente

El club de Mestalla, por la información que maneja, cree que no hay muchas ofertas en firme por el futbolista. Además cuenta con la baza de que Guedes se siente como en casa en Mestalla, cuenta con la confianza absoluta de Marcelino y sabe que en Valencia puede crecer. El hecho de que no haya viajado con el equipo a Singapur y sí que lo hayan hecho futbolistas como Draxler y Lo Celso da pistas sobre cuáles son las intenciones del club parisino, que insiste en obtener un buen pellizco por el portugués.

Si Singapur acerca a Guedes, el país de Peter Lim también congela la llegada de Gameiro, que sí que ha viajado con el Atlético a la gira asiática. De hecho, los madrileños y los parisinos se enfrentarán en uno de los partidos.

En el Valencia insisten en que el acuerdo con el futbolista existe y que el acuerdo también está cerrado con el Atlético, pero aquí hay un factor que está por encima de cualquier apretón de manos y es la postura de Diego Simeone, que no va a soltar a su jugador hasta que no vea reforzada su delantera. Además, el técnico argentino ve en el Valencia un competidor directo en la pelea por la Liga de Campeones, por lo que no va dar facilidades al enemigo. En el Valencia aparentan tranquilidad pero es cierto que empiezan a haber dudas sobre si Gameiro saldrá del club colchonero con facilidad. Mientras llega el francés, el italiano Zaza sigue como referente en el ataque. Por Santi Mina existen ofertas pero la voluntad del club es la de renovarlo. Consideran que el gallego multiplicará su valor.