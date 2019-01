El grito unánime de la afición: a por la Copa La figura de Parejo, con la afición valencianista al fondo. / juan j. monzó Con la victoria del derbi en el bolsillo, Mestalla recuerda a jugadores y técnicos que ansían la remontada ante el Getafe TONI CALERO Domingo, 27 enero 2019, 00:34

valencia. Primero fue Santi Mina, sobre el césped, sentenciando al Sporting de Gijón, quien contradijo a Mateo Alemany. Ayer escuchó el director general el grito unánime de Mestalla: hay que ir a por la Copa del Rey. El 'patinazo' cometido por el ejecutivo, en plena crisis de resultados, cuando dejó claro que el torneo del KO no era prioritario por las necesidades de crecer en Liga, se encargó de soterrarlo Mestalla aprovechando el partido redondo frente al Villarreal. Con la goleada reluciendo en los videomarcadores y los tres puntos en el bolsillo, los aficionados pusieron su primera piedra en el intento de remontada contra el Getafe, que fue mejor en la ida de los cuartos de final hasta cerrar la victoria por 1-0.

Se ven tan próximas las semifinales que el valencianismo no entendería que el equipo no saliera con sus mejores armas el martes. Marcelino ha ido aprovechando la Copa del Rey para dar minutos a los menos habituales y, aunque es cierto que las lesiones pesan, en el Coliseum la revolución fue aún mayor de lo previsto. A Mestalla no se le va de la cabeza, ni por un instante, que la temporada del centenario nació torcida pero aún hay títulos en juego. Y la Copa del Rey es, sin duda, la opción que mejor casa con la posibilidad de que el Valencia cumpla sus 100 años sacando a la gente a la calle una vez más.

Si Alemany se equivocó en su discurso sobre el torneo, «el Valencia no va a tirar la Copa, pero nos sirve para hacer rotaciones y para utilizar jugadores jóvenes», Marcelino quiso echarle un capote cuando admitió que el plan del club pasa por la Liga pero en ningún caso despreciarían la Copa. Habrá que esperar a la alineación del martes, en ese vida a muerte ante el Getafe, para ver si el técnico está tan convencido de lanzarse a por el torneo del KO como Mestalla. «Le damos la máxima importancia, es la que tiene porque es un título. El Valencia debe pelear por la Copa», sentenció Parejo. Y más cuando por el camino quedó apeado el Atlético y en estos cuartos de final está contra las cuerdas el Barcelona, que perdió ante el Sevilla en el Pizjuán por 2-0.

El desquite de Cheryshev

Pocos minutos antes de que Denis Cheryshev marcara, Marcelino pidió a Mestalla que animara al futbolista ruso. El extremo jugaba uno de sus mejores partidos con el Valencia pero se había topado con Asenjo en su deseo de hacer su gol. Al final llegó el tanto de Cheryshev ante el Villarreal, el club que le cedió esta temporada al Valencia. Tampoco Marcelino tuvo mucha 'piedad' de su exequipo. El técnico asturiano celebró con el triunfo su partido número 300 en los banquillos de Primera División. «Significa que me hago viejo», dijo sonriendo en la previa. El triunfo de ayer seguro que restó algún año a Marcelino.