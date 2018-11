El gran salto de Soler Carlos Soler, durante el encuentro del miércoles en Mestalla ante el Young Boys. / jesús signes «La situación no es igual para Gayà o para mí que llevamos toda la vida que para uno de fuera, pero todos sufrimos lo mismo», explica El canterano, que ha participado en los cuatro goles del Valencia en Champions, entra en el once ideal de la cuarta jornada TONI CALERO VALENCIA. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:12

Horas después de completar una de sus mejores actuaciones como valencianista, la UEFA incluía a Carlos Soler en el once ideal de la cuarta jornada de Champions. Comparte equipo el centrocampista con Horvath, Filipe Luis, Bernat (otro futbolista criado en la ciudad deportiva de Paterna) Manolas, Kross, Vanaken, Mahrez, Gabriel Jesús, Benzema y Lewandowski. El gol y estar presente en los dos que consiguió Santi Mina fue razón suficiente para recibir el premio de la UEFA. Es parte de la recompensa al gran salto de Soler, que ha paseado su faceta más madura en este duro momento para echarse el equipo a la espalda en más de una ocasión.

«El gol me refuerza mucho de cara al futuro y sobre todo al equipo porque la victoria fue muy merecida», apuntó el canterano tras el duelo ante el Young Boys. Desde agosto de 2017 no conseguía Soler un tanto con el Valencia. Demasiado tiempo para un centrocampista que siempre exhibió su facilidad para marcar: «Venía trabajando bastante bien pero es verdad que no hacía gol desde el año pasado y estaba con muchas ganas. Sobre todo en Mestalla y delante de la afición». Soler ha participado de forma directa en los cuatro tantos del Valencia en Liga de Campeones. En Suiza asistió a Batshuayi y contra el Young Boys inició la jugada del primer tanto, asistió a Mina en el segundo y marcó el tercero después de una gran maniobra de Rodrigo.

El convencimiento del canterano pasa por espabilar en Getafe aprovechando la moral por los tres puntos del miércoles en la Champions. «Nos va a dar mucha confianza. Ante el Girona merecimos más, contra el Young Boys lo hicimos y creo que tanto el equipo como la afición se lo merecían porque ha estado siempre ahí, apoyándonos», reflexionó el valenciano, que hace unos años movía la lona de la Champions sobre el césped de Mestalla y ahora es parte activa en los partidos del primer equipo. ¿Sufren más los valencianos por esta situación? «No es lo mismo José -Gayà- o yo que llevamos toda la vida que uno de fuera, pero todos sufrimos lo mismo y no nos gusta ni perder ni situaciones como las de este año en las que no logramos ganar. A todos los jugadores de este vestuario nos duele igual y estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la situación».

El mensaje de que la Liga es prioritaria está bien interiorizado dentro del vestuario blanquinegro. Así al menos se desprende de las palabras del canterano. «Ojalá que contra el Getafe lo hagamos igual o mejor que contra el Young Boys y cambiemos la dinámica en Liga porque no queremos estar ahí y debemos mejorar para estar en otras posiciones», analizó Soler, quien volvió a dejar pasar el debate sobre si prefiere jugar por en centro del campo o en la banda derecha: «Juego donde me diga el míster, tanto en la banda como en el centro, que ahí a veces he tenido minutos».

Sub-21, Guedes y Kondogbia

La jornada de ayer fue redonda para Soler porque continúa siendo imprescindible para De la Fuente en la sub-21. Está el valencianista en la selección junto a Antonio Sivera, Rafa Mir, el levantinista Borja Mayoral y Alfonso Pedraza, del Villarreal, entre otros. La sub-21 tiene por delante dos amistosos contra Dinamarca y Francia.

Marcelino tampoco tendrá en Paterna a Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia durante este parón liguero. Ambos acabaron con molestias el choque ante el Young Boys pero fueron convocados ayer por sus respectivas selecciones. Guedes viajará con Portugal tras el partido ante el Getafe y Kondogbia estará concentrado con la República Centroafricana del 12 de noviembre hasta el día 20. El 24 juega el Valencia ante el Rayo Vallecano en Mestalla.