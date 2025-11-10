Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro, en el encuentro contra el Betis. IRENE MARSILLA

¿Los goles de Hugo Duro o el trabajo de Beltrán?

El madrileño, que lleva tres tantos, ha perdido la titularidad en favor del argentino, que no marca desde siete meses

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Se esta produciendo una paradoja en este 'nuevo' Valencia que asoma. Carlos Corberán ha cambiado piezas cada jornada y después de doce jornadas, no se ... sabe muy bien quién es realmente el delantero del Valencia esta temporada. Por una simple cuestión de mejoría global como la que se apreció este domingo contra el Betis, se podría decir que el punta de referencia blanquinegro en estos momentos es Lucas Beltrán, un jugador que hay que recordar llegó de manera apurada cuando el mercado tocaba a su fin y para ocupar un puesto que parecía destinado a Sadiq.

