¿Los goles de Hugo Duro o el trabajo de Beltrán?

Se esta produciendo una paradoja en este 'nuevo' Valencia que asoma. Carlos Corberán ha cambiado piezas cada jornada y después de doce jornadas, no se ... sabe muy bien quién es realmente el delantero del Valencia esta temporada. Por una simple cuestión de mejoría global como la que se apreció este domingo contra el Betis, se podría decir que el punta de referencia blanquinegro en estos momentos es Lucas Beltrán, un jugador que hay que recordar llegó de manera apurada cuando el mercado tocaba a su fin y para ocupar un puesto que parecía destinado a Sadiq.

Beltrán fue el delantero que actuó contra los verdiblancos y lo cierto es que en los 68 minutos que estuvo sobre el terreno de juego no tuvo ninguna ocasión clara de gol. Eso sí, trabajó bastante en favor del colectivo, viéndosele implicado en muchas acciones de ayuda por todo el terreno de juego. El argentino fue aplaudido por los aficionados mientras se recorría el fondo y la tribuna camino del banquillo cuando fue sustituido. El valencianismo supo reconocer su abnegado esfuerzo. Por él entró al campo Hugo Duro, con bastante menor incidencia en lo que quedaba de duelo.

De momento, en el cómputo en cuanto a minutos, Hugo Duro va por delante del argentino. También el madrileño le aventaja en cuanto a capacidad anotadora. Hugo Duro suma tres goles en lo que va de campeonato mientras que Beltrán no se ha estrenado todavía. En realidad, Beltrán lleva bastante tiempo sin hacer gol. No es que sea un perfil claramente rematador pero con la Fiorentina, su anterior equipo, la última vez que vio puerta fue contra el Cagliari el 23-4-2025, de cabeza en el 48'. Es decir, lleva siete meses de sequía. En todo el campeonato pasado, Beltrán hizo 5 goles en el Calcio y otro más en Conference League, poco bagaje si se tiene en cuenta que disputó en total 45 encuentros. Le sale una media de un gol cada seis partidos.

Pero se encuentra una curiosa coincidencia en lo que a Hugo Duro se refiere. Esos tres tantos que ha anotado el delantero coinciden con las dos victorias que ha cosechado tan solo esta temporada el Valencia. Duro marcó al Getafe (3-0) y al Athletic (2-0), mientras que su tercera muesca fue contra el Espanyol (2-2). Cuando marca, el Valencia no pierde.

Pero es Beltrán el que se ha ganado ahora la confianza de Corberán en los últimos encuentros. En los tres últimos partidos ha sido el elegido para entrar en el once, aunque posteriormente fuera sustituido. De momento Hugo Duro suma 611 minutos y Beltrán 339', aunque es el tema del gol el que lastra la participación del argentino en el Valencia.