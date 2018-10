Los goles en el Dortmund hacen que Alcácer vuelva a la selección Alcácer, tras anotar un gol. / afp RODRIGO ERRASTI MADRID. Viernes, 5 octubre 2018, 00:50

«Aunque lamento mucho las bajas de los jugadores, valoro la oportunidad que me da ver otros jugadores que no tenía previsto traer para que tengan la oportunidad de ofrecer su nivel, entrenar con nosotros y valorar eso que para mí es tan importante: abre la competencia y así no se duerme nadie. Lo habéis visto con Iago Aspas, que puede llegar después y convencerme. Veo cosas positivas al hecho innegable de que una lesión es algo malo», dijo Luis Enrique en relación a Paco Alcácer, novedad en la punta de ataque pese a que no tuvo muchos minutos con él como azulgrana. «Tuvo una etapa brillante en el Valencia. Con nosotros no dispuso de muchos minutos en el Barcelona por lo que sin minutos el rendimiento baja. En el Dortmund está jugando bastante, rindiendo bien, marcando goles y estoy encantado de que pueda estar. Por eso está aquí», explicó, negando problemas personales como Bartra. «A pocos de esta lista conozco mejor que a Marc. Tiene sus virtudes y algún defecto. Voy a trabajar para que se vean sus virtudes».