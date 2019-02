El Getafe defiende su inocencia Bordalás, durante el partido de Mestalla. / afp/jose jordan «Las sanciones son exageradas», explica Bordalás sobre el castigo a sus jugadoresEl técnico asegura que Damián Suárez fue agredido en Mestalla y Marcelino apuesta por pasar página de lo sucedido en Copa EFE/R. D. Sábado, 2 febrero 2019, 00:57

El Getafe, esta vez a través de la figura de su entrenador, Pepe Bordalás, continúa defendiendo su inocencia respecto a los lamentables hechos ocurridos en Mestalla. Eso, pese a que Damián Suárez y Bruno González han sido castigados con cuatro partidos y Jaime Mata fue sancionado con dos. Para Bordalás, la resolución de la Jueza Única de Competición es exagerada.

«Mi opinión es que las sanciones son exageradas puesto que se ve en las imágenes que nuestros jugadores no hacen nada. Son provocados e incluso agredidos, como es el caso de Damián Suárez o del delegado. O sea que me parece exagerado», concluyó el entrenador alicantino. De todos, ellos solo Bruno González deberá cumplir su castigo en Liga: «Les he intentado levantar el ánimo. El chico estaba triste porque no hizo gran cosa como para que le sancionaran cuatro partidos. Simplemente apartó a un rival que venía con intención de algo».

Preguntado acerca de si lo sucedido en Valencia podría dañar la imagen de la entidad, Bordalás explicó: «La imagen del Getafe todo el mundo sabe cuál es y si alguien se empeña en mancharla es su problema. El Getafe es un equipo que compite a un grandísimo nivel, que está haciendo las cosas bien, que es honesto, que es humilde». Por otro lado no quiso valorar si los castigos a su equipo son desmesurados con respecto a los sufridos por el Valencia: «Ya he dicho la opinión y no voy a repetir lo mismo. No me comparo con nadie ni pretendo igualarme». «Es simplemente lo que he comentado, no voy a opinar de las sanciones a otros equipos porque siempre respeto a los rivales y ahora mismo estamos centrados en la competición», dijo Bordalás.

Marcelino fue cuestionado horas más tarde por la polémica creada en el cruce copero ante el Getafe. Y el asturiano apuesta por pasar página: «No tengo nada que decir. Las imágenes son las que son. Me hubiese gustado no presenciar lo que ocurrió tras el final. Disfruté mucho con los últimos minutos del partido pero después a todos nos hubiera agradado que no hubiese pasado».