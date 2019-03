Gayà vale su peso en oro Gayà conduce el balón ante Portu en una acción del Girona-Valencia. / EFE/Robin Townsend «El año del centenario es especial, empezamos con dudas por los resultados pero el equipo ha dado la cara y estamos en una final», dice el de Pedreguer El jugador del Valencia se sitúa, con un precio de 40 millones, entre los seis laterales izquierdos más valorados del mundo LOURDES MARTÍ Martes, 12 marzo 2019, 00:14

valencia. A punto de abandonar Montilivi, a José Luis Gayà le pasan un brazo por el hombro. Se gira y sonríe. Salvador González 'Voro' le mira de manera cómplice. «Has sabido aguantar para no ver la segunda», le dice el exfutbolista. El de Pedreguer emite un suspiro de alivio. Voro se despide cariñosamente del joven lateral. Mientras se dirige al autobús del equipo, el excentral que desayunaba tornillos estará pensando en lo que ha crecido Gayà en los últimos meses. El reflejo de esa madurez es la gestión que supo hacer para no ver la segunda amarilla tras ser amonestado en el minuto 20 del partido ante el Girona. Con más de la mitad del encuentro por delante, el de Pedreguer tenía que frenar a Ramalho hasta el pitido final y no podía excederse para no meter en un lío a su equipo. Lo consiguió.

Ahora Gayà puede alcanzar casi todo lo que se proponga. Por ejemplo, una Copa del Rey para celebrar el centenario del club de su vida. «Es un año especial, empezamos con muchas dudas por los resultados, pero el equipo ha dado la cara, ha estado junto en todo momento y ahora estamos disfrutando el haber llegado a una final de Copa y pelear por avanzar en la Europa League, fue una pena lo de la Champions», comentó el futbolista que, con 23 años, es el sexto lateral izquierdo con mayor valoración del mundo según el portal Transfermarkt. Una clasificación que lidera otro de la factoría de Paterna, Jordi Alba. Juan Bernat se encuentra en la posición número 36. Gayà disfruta la temporada pese a que el calendario no le da tregua. Ya hay que pensar en Krasnodar: «Vamos con ilusión, debemos centrarnos y luego pensar en la Liga otra vez. Esto no para y tenemos que ir a muerte. A Rusia llegamos con un resultado a favor pero peligroso, con un gol nos dejan fuera», reconoció Gayà, quien entiende que el billete para cuartos se gana yendo a por la victoria: «Hay que salir con mucha intensidad, el empate nos vale pero vamos a salir a ganar».

En mayo, el internacional acudió a las oficinas del Valencia para plasmar su firma en un nuevo contrato. Renovó hasta 2023 y entró en el club de los '100'. Una cláusula que comparte con otros canteranos como Ferran Torres. El de Pedreguer es uno de los capitanes del equipo y aunque el que dirige la nave es Dani Parejo, la grada de Mestalla ha encontrado en él ese futbolista de la casa que es capaz de encararse con el segundo de Setién si considera que éste tiene un comportamiento desafortunado. «Lo que hago es defender tanto a mis compañeros como al Valencia. Siempre intento dar el máximo en cada balón y disputa. Eso es lo que se está viendo la afición, que lo doy todo. Lo importarse en no dejarse nada en cada partido, aprovechar las ocasiones y la afición te lo reconoce», dijo Gayà.

En su rostro todavía queda una leve marca del golpe en la nariz que sufrió en Butarque el pasado 24 de febrero. Durante los días posteriores se entrenó con una máscara protectora pero nunca la llegó a usar en partido oficial. «Decidí no jugar con ella. Poco a poco voy mejor, espero no tener ningún golpe más», apuntó el futbolista que este año ha dejado atrás las lesiones musculares. El secreto: un gran trabajo en pretemporada. Tanto él como su Valencia se encuentran «en su mejor momento» de la temporada. Ahora sólo es cuestión de que lleguen partidos y «aprovecharlo» para celebrar un feliz 100 aniversario.