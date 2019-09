Gayà, entre dos y tres semanas de baja por lesión Gayà lucha por el balón con Azpilicueta durante el partido disputado en Stamford Bridge. / ep El lateral, que jugó su partido número 200 en el Valencia ante el Leganés, se dolió de una zona donde ya ha tenido problemas LOURDES MARTÍ VALENCIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:48

24 años y 200 partidos con el Valencia. José Luis Gayà se convirtió el sábado en el cuarto jugador más joven en la historia del club de su vida en alcanzar esta cifra. No pudo celebrar la efeméride como merecía. No sólo por el empate en Mestalla ante el farolillo de la Liga. Corría el minuto 54 de partido cuando lateral de Pedreguer sintió un pinchazo. Un dolor en los isquiotibiales de su pierna izquierda donde ya ha tenido problemas previamente. Prefirió no arriesgar y pidió el cambio.

Ayer, el Valencia le realizó una primera exploración y aunque no será hasta hoy cuando se haga oficial el alcance exacto de su dolencia se prevé que estará fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, hasta el parón liguero. Se perdería por tanto los choques de Liga ante el Getafe, Athletic y Alavés y el del estreno de Mestalla en Champions League ante el Ajax. Además, llegaría muy justo Gayà a los partidos con la selección española.

El Valencia pierde así a otro titularísimo porque no importa si en el banquillo está Marcelino o Celades para que el lateral internacional dispute minutos. Gayà lo ha jugado todo esta campaña excepto el primer partido de Liga, en el que causó baja por sanción. La temporada pasada fue el segundo con más participaciones por detrás de Dani Parejo. 2018 fue un gran año para el de Pedreguer, logró dejar atrás las lesiones que aparecían puntualmente y dio el salto a la selección absoluta. En 2019 se consagró, de hecho fue en febrero de este mismo año cuando lució por primera vez el brazalete de capitán de inicio.

El contratiempo dará a Jaume Costa la oportunidad de ganarse la confianza de Celades

Le toca ahora el turno a Jaume Costa. El canterano regresó a Valencia a mediados de agosto cedido por el Villarreal. Jugó el primer partido de Liga por la ausencia de Gayà y el pasado domingo entró en el campo tras su lesión. Estuvo seguro atrás y lo intentó en alguna jugada de ataque. Ahora tendrá la oportunidad de ganarse la confianza de Albert Celades. Contará el futbolista de 31 años con los minutos que no tuvo el joven Toni Lato quien se marchó es verano cedido al PSV por falta de oportunidades.