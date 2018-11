Gayà y Rodrigo en el España-Bosnia

España juega hoy ante Bosnia (20:45 horas) un amistoso tras haber caído derrotada ante Croacia en la Liga de las Naciones. El conjunto de Luis Enrique, que necesita un empate entre Inglaterra y la subcampeona del mundo para estar en la 'final four', necesita reponerse esta noche después del varapalo sufrido en Zagreb. José Luis Gayà no jugó ese encuentro y hoy tiene opciones de ser titular en el once español. Rodrigo apunta al banquillo después de salir en el once (disputó 60 minutos) ante Croacia.