Gayà y Rodrigo se afianzan Luis Enrique, momentos antes de comentar ayer la convocatoria. / efe/rodrigo jiménez La lista para viajar a Croacia y el amistoso con Bosnia destaca por la presencia de Jordi Alba, la primera con el técnico asturiano en la selección Luis Enrique se olvida de Alcácer, mantiene a Saúl y recluta al castellonense Fornals J. VARELA/M. RODRÍGUEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 01:11

Luis Enrique volvió a mirar hacia la Comunitat a la hora de confeccionar la convocatoria de la selección. Para los partidos en Croacia ( oficial, de la Liga de las Naciones y programado para el próximo jueves) y Bosnia (amistoso, el domingo 18), hay dos futbolistas del Valencia. Gayà y Rodrigo parecen estar plenamente consolidados en los planes del técnico asturiano, que cada vez que ha de elaborar una lista se guarda alguna sorpresa. Esta vez, una de ellas es la ausencia de Alcácer por la facilidad que ha demostrado para hacer gol y la presencia de Pablo Fornals. El castellonense debutó con España en 2016 y desde entonces no había sido requerido. Sigue también en la lista el ilicitano Saúl Ñíguez.

El entreador asturiano ya anunció hace un mes tras la derrota ante Inglaterra que la próxima lista iba a estar interesante y vaya si lo fue. Para empezar Jordi Alba vuelve a la selección. La ausencia del lateral izquierdo del Barcelona en las convocatorias se había convertido en el debate nacional y con la convocatoria de Luis Enrique, parece que se ha llegado al punto y final al desencuentro que parecía existir.

Jordi Alba no viste la camiseta de España desde el 1 de julio, día en que la selección fue eliminada del Mundial 2018 por la anfitriona, Rusia. «No ha cambiado nada y no tengo ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada», señaló Luis Enrique cuando fue preguntado al respecto. «Será capitán. Es el tercer jugador con más internacionalidades y eso viene dado porque hay un cambio generacional que estamos buscando para torneos futuros. No cambia nada la situación. Es casualidad y no es determinante», manifestó. «Me gustará parecerme a Jordi Alba, aunque soy un poco más alto», dijo para zanjar el asunto al ser cuestionado sobre a qué jugador de la selección le gustaría asemejarse.

Hermoso y Brais Méndez, las sorpresas que un Luis Enrique que sigue sin premiar a Morales

Curiosamente, la banda izquierda de la selección tiene ADN de Paterna. Los dos laterales izquierdos se formaron en el Valencia: el propio Jordi Alba y Gayà, que por el momento parece haberle ganado la partida a Marcos Alonso. El defensor del Chelsea es una de las ausencias más notables junto a otro valenciano como Raúl Albiol, así como Nacho y Marc Bartra, en lo que parece ser un toque de atención tras la debilidad mostrada ante Inglaterra. En la defensa se estrena Diego Llorente después de su aparición con muletas en la primera lista que facilitó Luis Enrique en septiembre y también lo hace Mario Hermoso.

Las otras dos novedades son la convocatoria de Pablo Fornals, el centrocampista del Villarreal, y del joven Brais Méndez, del Celta. Vuelven a la lista, una vez superadas sus diferentes lesiones que les dejaron fuera en la anterior cita Sergi Roberto, Íñigo Martínez e Isco Alarcón. Los que esta vez no aparecen son Koke, Thiago Alcántara y Diego Costa. El hispano brasileño todavía no se ha estrenado en la etapa de Luis Enrique, que sigue sin premiar las buenas prestaciones de José Luis Morales en el Levante.

Luis Enrique ha convocado a 24 futbolistas, uno más que en la última lista, con ocho novedades. En el amistoso ante Bosnia-Herzegovina en Las Palmas de Gran Canaria, David Silva será homenajeado y hará el saque de honor.