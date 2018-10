Gayà no se lo quiere perder pese a las molestias Sábado, 6 octubre 2018, 00:32

José Luis Gayà dio un paso al frente contra el Manchester United y no está dispuesto a desaprovechar la oportunidad de dar continuidad a su buen momento. El lateral zurdo arrastra molestias musculares desde antes del partido de Old Trafford y por ello se ha ejercitado estos días a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Gayà ha dosificado esfuerzos pero quiere estar contra el Barcelona y ayer trabajó con los fisios para recuperarse de sus molestias. Los técnicos confían en que el de Pedreguer esté disponible para recibir al Barça y hoy es clave: Gayà va a pasar una última prueba en el entrenamiento que queda antes del choque y si no hay contratiempos, entrará en la lista de convocados. Si las sensaciones del canterano -convocado por Luis Enrique para la absoluta- no son buenas, Marcelino alineará a Toni Lato, que ya jugó en Anoeta, de inicio.

Ernesto Valverde, por su parte, volvió a ponerse ayer al mando del grupo después de concederles un día de descanso tras ganar al Tottenham. Los titulares de Wembley hicieron un trabajo suave y el resto se empleó con mayor intensidad. Dos hombres importantes, Sergi Roberto y Umtiti, continúan al margen mientras que Busquets y Luis Suárez padecen molestias.