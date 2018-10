Gayà se gradúa en Europa Gayà pelea por un balón con Lukaku. / efe El lateral izquierdo internacional apunta las claves de la mejoría: «Portería a cero» HÉCTOR ESTEBAN Jueves, 4 octubre 2018, 01:27

José Luis Gayà se doctoró con cum laude en Old Trafford. Un escenarios con vistas a toda Europa. En defensa estuvo excelente y Alexis Sánchez no dejó de ser un espejismo del futbolista que algún día fue. La sociedad con Guedes en ataque funciona y la mayoría de los pases de la muerte se fabricaron por esa banda. A nivel futbolístico, Gayà es descomunal. La llamada de Luis Enrique para vestir la camiseta de España es merecida. Al margen del talento, Gayà crece en el vestuario. Siempre con discurso y argumentos, con palabras para mejorar. Un futbolista necesario para ser altavoz del grupo, alejado de los tópicos y con capacidad analítica para cada uno de los planteamientos. Ni en los grandes partidos disfraza la autocrítica. Siempre en positivo y cada día pesa más en el vestuario.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Manchester en Old Trafford, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló que el equipo tenía que haber aprendido la lección tras ser arrollado por la Juventus en el debut de Champions. Exprimir lo positivo de una derrota para en los próximos partidos obtener el máximo beneficio. El Valencia, tras lo visto la noche del martes en Inglaterra, aprendió de aquel varapalo en Mestalla.

En defensa, Gayà tiene claro las claves que han permitido al equipo dar ese salto de solidez -sólo el Celta ha perforado la portería del Valencia en los últimos partidos-. El primer paso era reconocer el problema: «Cada partido es un mundo pero es cierto que en los centros laterales del rival teníamos dificultades, nos entraban fácil por las bandas y necesitábamos más ayudas». El equipo tenía identificada la dolencia. Ahora, con el diagnóstico encima de la mesa, sólo quedaba ponerle remedio. La lección a la que aludió Marcelino en la previa. «Hemos mejorado con el trabajo realizado. Hemos ido al choque con el rival antes, para no permitir ese espacio para los centros», señaló el de Pedreguer, que reconoció que el partido en Old Trafford significó un derroche físico y de concentración: «Los futbolistas del Manchester eran más físicos que los de la Juventus, los veías y te pasaban, mucho más altos, superiores en su físico». Marcelino ya advirtió de que en el músculo estaría el desenlace en el marcador.

Gayà reconoció que en las últimas semanas el equipo ha trabajado muchísimo en defensa. Marcelino señaló en la estadía en Crans-Montana que la cifra mágica para llegar al objetivo al final de la temporada sería un máximo de treinta goles encajados. El internacional, además, destacó que la actitud cada vez que el equipo salta al campo es máxima, se gane o se pierda, y entiende que las críticas lleguen cuando los resultados no acompañan. Pero matiza: «Veíamos que merecíamos más, lo damos todo en el campo. A este Valencia no se le puede reprochar falta de actitud».

Una vez blindada la portería, ahora la asignatura pendiente es la falta de gol. El martes, un ejecutor hubiera sentenciado al United a la contra: «Tenemos delanteros magníficos y pasadores muy buenos. El gol va a llegar, estoy seguro. Lo importante era la portería a cero en defensa y sólo nos falta estar acertados arriba».

Tras la Champions en Manchester ahora toca otro hueso. El domingo llega el Barcelona a Mestalla. Los de Valverde no andan finos en Liga durante las últimas jornadas -una derrota y un empate- pero siempre son favoritos mientras exista Messi. «Hemos salido reforzados de Old Trafford. Sabíamos que no podíamos perder. No va a ser fácil el domingo, el Barcelona no está en su mejor momento pero es muy complicado. Necesitamos el apoyo de Mestalla, va a ser clave. Ganes o pierdas un partido hay que olvidar el resultado, lo importante es preparar el próximo y mejorar».

A nivel individual, Gayà se ve en un buen momento. Su partido en Old Trafford ha sido una fuente de elogios. «La confianza es clave, veo que estoy en proceso de evolución. Todavía tengo muchas cosas que corregir y por eso trabajo cada día para ser mejor jugador», apuntó el de Pedreguer.