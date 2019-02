Gayà forzará para el partido de Copa ante el Betis, al que también se apuntan Mina y Coquelin J. M. Martes, 26 febrero 2019, 00:38

Hace once años que el Valencia no se mete en una final y nadie en la plantilla quiere perderse el partido contra el jueves contra el Betis, donde se puede sellar el pase al partido por el título de la Copa. Todos quieren estar, aunque sea con máscara, como tendrá que hacer José Luis Gayà, que el domingo en Leganés sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz. Eso no le impedirá jugar el encuentro .

El lateral pudo entrenarse ayer con sus compañeros en el gimnasio y se suma al duelo del jueves ante los verdiblancos. Hoy la sesión será algo más exigente y el cuerpo médico del club planea probar si el de Pedreguer necesita la máscara para protegerse la zona dañada.

También se apunta al encuentro Coquelin, que acabó con molestias en Leganés, así como Santi Mina, que no viajó por precaución, mientras que la principal ausencia será Ezequiel Garay. Después de lesionarse contra el Celtic el central argentino trabajó ayer al margen del grupo en la ciudad deportiva.