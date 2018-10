Valencia CF Gayà se dosifica pensando en el Barça Garay está a tope para el encuentro del domingo TONI CALERO Valencia Viernes, 5 octubre 2018, 13:17

José Luis Gayà no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros a 48 horas de medirse al Barcelona. El lateral arrastra molestias musculares desde antes del encuentro ante el Manchester United, pero su participación el domingo no corre peligro. Gayá quiere estar contra el Barcelona y hoy se ha quedado en el gimnasio para no forzar sobre el césped y continuar con una preparación distinta a la del grupo.

Sí se ha entrenado con normalidad Ezequiel Garay, que será titular ante el Barça después de que ayer se perdiera parte de la sesión por motivos personales. El argentino, brillante en Old Trafford, volverá a estar en el once de Marcelino el domingo. A la penúltima sesión valencianista se han acercado Anil Murthy, Mateo Alemany y Pablo Longoria, que han charlado con Marcelino brevemente antes de que el asturiano arrancara la parte táctica del entrenamiento.