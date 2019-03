Gayà: «El empate nos sirve de poco, pero no bajamos los brazos» Lunes, 18 marzo 2019, 00:37

El Valencia no pudo derribar el muro azulón. «Como siempre, son duros los partidos contra el Getafe. El empate nos sirve de poco, porque tendríamos que haber ganado. Teníamos que ganar, pero no ha sido un partido fácil. Ha habido muchos parones y se juega muy poco. Pero no vamos a bajar los brazos, esto sigue», admitió José Luis Gayà, quien destacó la evolución del equipo: «La primera nos ha costado, ya que ellos nos han creado peligro con algún pelotazo. Hemos apretado en la segunda parte y no ha podido ser». El futbolista de Pedreguer no renuncia a los puestos de Champions: «El equipo está en buena dinámica, hace muchos partidos que el equipo no pierde y no va a bajar los brazos».