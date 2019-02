José Luis Gayà, casi como estaba previsto, no se ejercitó ayer y es probable que tampoco lo haga hoy con el resto de compañeros. El lateral zurdo no jugó por unos problemas musculares en el Camp Nou y todo apunta a que podrá estar disponible este jueves para el reto de Copa contra el Betis. Ayer tampoco se entrenaron con el grupo Coquelin ni Cheryshev, pero en su caso no es preocupante. Gameiro, por cierto, se ejercitó con normalidad a pesar del ojo amoratado.