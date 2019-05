Fútbol | Valencia CF Alarma con la lesión de Garay Ezequiel Garay, en un partido del Valencia de esta temporada. / EFE El argentino, baja contra el Valladolid y duda para jugar la final de la Copa del Rey ante el Barcelona TONI CALERO Valencia Miércoles, 15 mayo 2019, 23:49

Ezequiel Garay ha encendido las alarmas en el Valencia. Como ocurriera en su momento con la lesión de Geoffrey Kondogbia, el problema muscular del argentino pone en jaque a la zona defensiva del equipo de Marcelino de cara a los dos partidos que restan para finalizar la temporada. Garay encadenó ayer su segundo día consecutivo sin poder entrenar junto al resto de sus compañeros. El martes, ni los médicos ni tampoco el cuerpo técnico concedió mayor importancia al golpe que el argentino recibió ante el Alavés, pero ayer el jugador se sometió a diversas pruebas que confirmaron una lesión muscular a tan sólo once días de disputar la final de la Copa del Rey.

«Ezequiel Garay presenta una lesión muscular en el muslo derecho producto de un golpe recibido en el último partido de Liga. Pendiente de evolución en los próximos días», señalaba el comunicado de la entidad de Mestalla. Garay, fundamental para Marcelino, no va a estar contra el Valladolid para evitar una lesión mayor. Pese a que no se especifica el tiempo de recuperación, lo cierto es que los antecedentes del argentino no invitan a ser muy optimistas de cara a un regreso exprés. Los técnicos apuestan por que Garay no se desplace para la primera 'final' del sábado en Pucela con el objetivo de que trabaje el mayor tiempo posible con los fisioterapeutas y así, poder incluirlo en la convocatoria del choque contra el Barcelona del 25 de mayo.

El central se ha perdido 16 encuentros por lesión esta temporada y ahora tiene diez días para recuperarse de un problema muscular en el muslo derecho

La incógnita es saber cómo responderá Garay al tratamiento y si el dolor en la zona afectada le permite disputar un partido de tanta trascendencia. A lo largo de la presente temporada, el argentino (32 años) ha demostrado ser el líder de la defensa, un tipo extremadamente fiable. Sin embargo, el problema con las lesiones le ha perseguido una vez más. Sin ser su peor curso en este sentido, se ha perdido ya 16 encuentros por problemas físicos.

Garay se lesionó en el debut liguero contra el Atlético de Madrid y por ello se perdió seis partidos a las primeras de cambio. Más tarde se ausentaría en el duelo de Champions contra el Young Boys (23 de octubre), en la victoria ante el Rayo y la derrota en Turín (finales de noviembre) y la peor lesión la sufrió en la última semana de febrero. El argentino jugó ante el Celtic de Glasgow 22 minutos (21 de febrero) y regresó el 31 de marzo contra el Sevilla. Sólo en esa fase, siete partidos de baja.

La única nota positiva que puede encontrar Marcelino pasa porque en las ausencias de Garay, Gabriel Paulista ha dado un paso adelante para asumir más responsabilidad dentro de la zaga. De los 25 encuentros que el Valencia ha disputado sin Garay este curso, el Valencia ganó once, empató siete y perdió otros siete. Tan sólo aparecen dos alternativas para cubrir la baja del argentino en Valladolid. O Marcelino apuesta por Mouctar Diakhaby, principal recambio a la pareja titular y muy cerca de Garay en minutos por las lesiones del argentino; o bien incluye en el once titular a un Facundo Roncaglia que arrancó bien en sus primeros partidos como valencianista pero perdió protagonismo en la rotación rápidamente. A Marcelino no le preocupa tanto la ausencia de Garay en Valladolid como la posibilidad de que se pierde la final copera contra el Barcelona. El futbolista rosarino, sin duda, es uno de los hombres que mejor pueden cumplir en la complicada tarea de tapar a Leo Messi.

El problema de Garay se unió al susto que dio Rodrigo Moreno, también obligado a pasar por la clínica para realizarse pruebas médicas. En el caso del delantero, eso sí, quedó descartado un problema de importancia y podrá estar junto al resto de sus compañeros en Pucela. A Rodrigo le pisaron en el encuentro ante el Alavés y ha arrastrado molestias en el pie que no van a impedir su concurso en Valladolid. El caso de Kondogbia contrarresta la preocupación del vestuario por Garay. El francés se empeñó en echar una mano al equipo antes de que se acabara la temporada y cuenta con opciones de estar en el desplazamiento a Valladolid. Kondogbia se encuentra cada día con más confianza y trabaja con normalidad sobre el césped. Es probable que el francés se pruebe algunos minutos en Liga pensando en la titularidad para la final de la Copa del Rey.