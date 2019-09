Garay rompe la defensa Coquelin, Garay, Diakhaby y Jaume Costa contemplan una acción de Raúl García y Cillessen. / efe El defensa sufre unas molestias musculares mientras Sobrino y Manu Vallejo, descartados con Marcelino, disfrutan de minutos importantes El central argentino se une a Piccini y Gayà en la lista de zagueros lesionados JORGE PEIRÓ Domingo, 29 septiembre 2019, 00:27

valencia. Ezequiel Garay no saltó al terreno de juego en la segunda parte del partido ante el Athletic. Unas molestias musculares evitaron que el argentino continuara en el verde de San Mamés. Gabriel Paulista le sustituyó y lo dejó todo en el campo una vez para contribuir a la valiosa victoria valencianista. La baja del exfutbolista del Zenit es motivo de preocupación para Celades pues la zaga de su equipo está ahora mismo en cuadro. Cristiano Piccini, José Luis Gayà y ahora Ezequiel Garay. El Valencia afronta un calendario apretado, con Liga de Campeones de por medio, con los efectivos justos para poder competir con garantías. O eso parece. La lesión que ha dejado fuera de combate a Carlos Soler durante más de un mes, junto a las recientes bajas de Gameiro y Kondogbia, completan la repleta enfermería del conjunto blanquinegro.

Desde que Garay se enfundara por primera vez la elástica valencianista, once han sido las lesiones que han acompañado su excelente rendimiento sobre el terreno de juego. 33 encuentros se ha perdido desde la temporada 2016/2017, campaña en la que se incorporó desde Rusia a las filas del equipo de la capital del Turia. El año pasado dejó de disputar hasta 13 choques por culpa de problemas físicos. Su periodo de baja más largo fue de más de un mes. Y aun así, pese a la falta de continuidad, sus galones en defensa fijaron los cimientos defensivos del Valencia campeón de Copa de Marcelino.

Parece que al argentino le cuesta arrancar las temporadas. Siempre cae lesionado en el mes de septiembre de cada curso futbolístico. Con sus molestias musculares en San Mamés (es la sexta lesión de este tipo que sufre en Valencia) 2019 es el cuarto año seguido en el que Garay se pierde minutos en el noveno mes del año. Justo en el comienzo de cada campaña.

El argentino se ha perdido 33 partidos tras sufrir 11 lesiones desde que es jugador del Valencia Mangala no ha sido convocado en ninguno de los ocho encuentros disputados esta campaña

De los cuatro centrales que hay en plantilla (el propio Garay, Mangala, Diakhaby y Paulista) solo parecen estar disponibles ahora mismo para Celades los dos últimos. Esto supone un problema de peso para un equipo que está sufriendo en defensa, ya son once goles encajados en Liga, y que no va a poder repartir minutos equitativamente en el eje de la zaga. Si lo del argentino es preocupante, lo de Mangala es una auténtica incógnita. El francés no ha entrado aún en una lista de convocados este curso. Y ya van ocho veces. Si ante el Ajax el galo sigue sin ingresar en la nómina de convocados habrá que cuestionar seriamente su papel en la plantilla.

Si Mangala no ha disputado minutos con el Valencia en partido oficial, hay tres futbolistas que lo han jugado todo desde que Celades aterrizara en el banquillo valencianista aquella fatídica noche en el Camp Nou. Rodrigo, Parejo y Coquelin son por ahora los imprescindibles del técnico catalán. El capitán ha sido el único que no conoce lo que es sentarse a tomar un respiro en el banquillo en los cinco partidos que ha dirigido Celades. No parece que esta abultada cifra de minutos de los tres futbolistas pueda prolongarse demasiado. La carga de partidos y las obligadas rotaciones anticipan un más que merecido descanso para los tres hombres fuertes del preparador de Barcelona.

Los tres futbolistas han mantenido la importancia sobre el verde que ya tenían con Marcelino. El asturiano pidió en su día la marcha de hombres como Rubén Sobrino o Manu Vallejo. No contaba con ellos. Y si se observan las decisiones de Celades en sus primeros días en Valencia parecía que iba a seguir con la tónica de Marcelino. No ha sido así. Ayer ambos disfrutaron de minutos claves ante el Athletic. Sobrino y Vallejo ingresaron al verde en el tramo final de partido pata amarrar el 0-1 definitivo y salir de Bilbao con un preciado botín.

El punta andaluz se estrenaba en una lista de convocados desde que es jugador blanquinegro. Se le fichó como una apuesta de futuro y su influencia en el equipo ha sido mínima hasta la fecha. No ha tenido oportunidades. Ayer disputó minutos de calidad y demostró su deseo de que su papel en el Valencia no sea testimonial. Dio en bandeja, tras una gran jugada individual, el 0-2 a su compañero Cheryshev pero Unai Simón desbarató el remate del extremo ruso. La cantidad de minutos que vayan a disputar ambos atacantes esta temporada es difícil de predecir. El progresivo acomodo de Maxi Gómez al dibujo de Celades parece cerrar la puerta de la titularidad que había dejado abierta de par en par Gameiro tras su lesión.