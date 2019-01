Garay, una pieza insustituible Cheryshev y Garay, en la sesión de ayer en Paterna. / jesús signes Marcelino asegura que desconoce el interés de la Juventus por el central y no contempla quedarse sin el jugador argentino T. C. J. Sábado, 26 enero 2019, 01:41

valencia. En Italia se ha asociado el nombre de Ezequiel Garay con el de la Juventus y Marcelino no quiere ni imaginar una posible salida del argentino. Según informó 'Radio Montecarlo', el conjunto italiano tiene a Garay en la lista de futuribles si como parece, Mehdi Benatia se marcha al fútbol catarí. El Valencia, de momento, asegura desconocer el interés de la Juventus y no ha recibido oferta alguna por el argentino. «No me consta esa posibilidad, en ningún caso», sentenció Marcelino.

Para el asturiano, Garay es una pieza insustituible en la defensa valencianista. Son tres centrales que están disfrutando de minutos (el argentino, Paulista y Diakhaby) más Ruben Vezo, que va cubriendo huecos en las convocatorias pero no convence plenamente para asumir un papel protagonista en la rotación. Es por ello que Marcelino ni se plantea la opción de que Garay salga en invierno. Justo además en un momento en el que el Valencia está centrando sus esfuerzos en la llegada de un delantero. «No me voy a poner en otra situación que no sea la de contar con Garay hasta el 30 de junio», aseguró Marcelino. Al cierre de la temporada, por cierto, el club debe plantearse si quiere renovar a Garay(32 años) que finaliza contrato en junio de 2020.

Kang In, aunque suplente

La gran respuesta que está ofreciendo Kang In Lee con el primer equipo abre el debate sobre si el coreano está listo para tener más minutos en Liga. Marcelino pide paciencia. «Es un chico de 17 años. No podemos hacer una estrella de un jugador de 17 años. Los pasos hay que darlos firmes y de uno en uno. Kang In necesita un proceso de formación y de adaptación. Creo que para ser titular del Valencia necesita dar varios pasos», apuntó el técnico. En principio, Marcelino apostará hoy por Cheryshev para la banda izquierda.