Garay no llega ante el Espanyol y Coquelin regresa al grupo Viernes, 24 agosto 2018, 23:58

Cinco meses después de que en la ciudad deportiva de Paterna se escuchara el crujido del tendón de aquiles de Francis Coquelin al romperse, el francés pudo volver a realizar parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros, que le recibieron con aplausos. «Desde la prudencia va muy bien pero no sabría decirte los plazos. Sus sensaciones son buenas. No está muy lejos su participación», afirmó ayer Marcelino sobre el centrocampista después de confirmar que Garay no ha superado sus dolencias en la rodilla y que será baja mañana ante el Espanyol. Lo que no quiso desvelar es si su lugar lo ocupará Diakhaby, a quien el entrenador reconoció su trabajo: "Está respondiendo a las expectativas o incluso superándolas", o Murillo, quien la semana pasada ni siquiera entró en la convocatoria.