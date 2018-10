«¿Ganar al Barça? No veas las ganas que tengo, no lo he hecho nunca» El presidente de la Agrupación, Fede Sagreras, junto a Marcelino en el acto con las peñas. / jesús signes «El acierto es definitivo para llevarnos los tres puntos. Ellos anteayer vivían una crisis mundial y hoy son los mejores del mundo», afirma el técnico ante las peñas LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:58

Un discurso de seis minutos interrumpido cinco veces por los aplausos. Es el deseo de todos los ponentes. Marcelino visitó ayer por segunda vez la sede de la Agrupación de Peñas y los aficionados que llenaron el local agradecieron al técnico su trabajo al frente del Valencia. Después de hacer un repaso de lo vivido desde que se sentó en el banquillo de Mestalla por primera vez, realizó un balance de la presente campaña en una ponencia en la que sólo recibió dos preguntas, las del presidente de la Agrupación, Fede Sagreras. «Mi ilusión es volver la temporada que viene. He vivido un año maravilloso. La unión de vosotros hacia el equipo y viceversa nos hace más fuertes, es la piedra para lograr los objetivos a final de temporada», apuntó el técnico, quien habló del «complicado» inicio.

De cara al choque del domingo en Mestalla, Marcelino apunta: «¿Ganar al Barça? No veas las ganas que tengo, no lo he hecho nunca. Es un partido donde el acierto es definitivo, anteayer el Barça tenía una crisis mundial y hoy es el mejor. El otro día el entrenador y los futbolistas eran un horror y ahora... Nos enfrentamos a un equipo extraordinario con magníficos jugadores y uno que está por encima de todos, vamos a intentar que no expongan su máximo potencial, la temporada pasada se nos escapó la victoria en el minuto 84», recordó.

El entrenador reconoció ser un poco «llorón» respecto a la exigencia de la grada y reclamó respaldo para lograr los objetivos: «Os pediría que en los momentos de dificultades mostréis apoyo porque los profesionales quieren y vosotros sois fundamentales para ganar muchísimos partidos en casa. Queremos hacer de Mestalla un estadio inexpugnable para los rivales con vuestra ayuda».

Una vez más, Marcelino negó sentirse «ansioso» por si el hecho de no haber ganado creaba incertidumbre entre la plantilla: «No, la única preocupación que tenía era que se demorara la primera victoria porque era lo que ellos más deseaban, pero nosotros respirábamos un ambiente favorable en cuanto a la actitud y capacidad de los jugadores. Sabíamos que los resultados iban a llegar, merecimos esa victoria. Con estos futbolistas vamos a ser capaces de revertir la situación, contra la Juve no se pudo disfrutar mucho pero contra el Manchester más», concluyó el preparador. Tras terminar de hablar y antes de marcharse para cumplir unos compromisos personales, el técnico, como ya hizo el año pasado, fue mesa por mesa saludando y atendiendo a todos los aficionados.

Hacía varias semanas que el máximo representante de las peñas había pedido al club la presencia del técnico en la reunión. El Valencia consideró que ayer era un buen día como previa al encuentro frente a un equipo al que Marcelino le tiene especial ganas, ya que no sabe qué es ganarle. Con la visita del preparador (las primeras en pisar la sede esta temporada fueron las jugadoras del femenino) se pretende dar visibilidad a la nueva relación entre Valencia y Agrupación.

Con la renovación por dos años del nuevo convenio con Fede Sagreras al frente, ambos colectivos aseguran haber reiniciado su 'relación' y lejos quedan las tiranteces surgidas el año pasado, que llegaron a su punto álgido con el polémico reparto de entradas en el derbi del Ciutat de València. Desde entonces, los gestos han apostado por resetear y comenzar de cero.