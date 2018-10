Valencia y Barcelona se enfrentan este domingo en Mestalla, un estadio en el que el equipo valenciano no gana al catalán desde 2007, hace once temporadas. Desde la última victoria local se han registrado seis empates y cinco triunfos del Barcelona, con once goles marcados por el Valencia y dieciocho por su rival. El encuentro de la temporada 2006-2007 se resolvió con victoria local por 2-1 con tantos para el Valencia de Miguel Ángel Angulo y David Silva, y gol barcelonista de Ronaldinho.