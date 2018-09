Fútbol | Valencia CF Gameiro y Santi Mina ajustan la mirilla El conjunto blanquinegro va de más a menos en el amistoso contra el Alcoyano, que celebra su noventa aniversario | El francés se estrena como goleador con la camiseta del Valencia TONI CALERO Valencia Jueves, 6 septiembre 2018, 01:07

Tres partidos sin muescas eran demasiados. Atlético de Madrid, Espanyol y Levante se fueron sin sufrir los mordiscos de Santi Mina y Kevin Gameiro. Al Valencia le hicieron falta esos goles, pero no llegaron. Y el amistoso de ayer en Alcoi, en pleno parón por los compromisos de las selecciones, surgió como una buena oportunidad para ajustar la mirilla y reencontrarse con la portería contraria. Necesita el conjunto blanquinegro una versión mejorada de dos de sus delanteros, sobre todo teniendo en cuenta que Michy Batshuayi todavía no cogió el ritmo. En El Collao, Mina y Gameiro saltaron como titulares -el once que plasmó Marcelino bien podría ser el de un partido de Copa del Rey- y ambos mojaron. Todo rápido. Primero, el francés. Un tuya-mía con el gallego que resolvió con temple. Luego, Mina, que supo aprovechar el error del Alcoyano para dejar el amistoso sentenciado.

A los doce minutos de partido ya había ganador del amistoso que corona el noventa aniversario del histórico conjunto alicantino. El Collao, que respira fútbol por los cuatro costados y aún mantiene el hormigón en los fondos, registró una muy buena entrada para ver en acción al Valencia. Son escasas las oportunidades de ver a un Primera por Alcoi. Marcelino charló largo y tendido con Vicente Mir, técnico de los blanquiazules y a quien conoce perfectamente. Los 22 completaban el calentamiento con Marcelino atendiendo las peticiones de la grada antes de que el balón echara a rodar y el Valencia se probara después de semanas complicadas en lo que Anil Murthy, ayer en el palco, definió como «un inicio de Liga difícil y también con mala suerte».

Las derrota en Cornellà y las tablas del derbi han enfriado la euforia de la afición y el técnico lo sabe. Por un lado, urge cerrar los agujeros defensivos. Por otro, afinar la puntería para no desaprovechar tantas ocasiones como en el Ciutat de València. Contra el Alcoyano se permitieron los blanquinegros un par de despistes atrás, insuficientes para recibir goles. Una de las mejores ocasiones de los locales fue un tiro de cincuenta metros, obra de De Lerma, que casi sorprende a Jaume. Poco más en una actuación muy sobria de Rubén Vezo, el comodín del que Marcelino no se quiso desprender.

Ferran Torres, otra vez de los mejores del equipo, cierra la cuenta del Valencia en El Collao

La policía tuvo que intervenir en los últimos instantes por una pelea en un fondo

Los chispazos más interesantes del Valencia llegaron desde las bandas y casi todos por la derecha, donde se ubicó Ferran Torres. El de Foios fue de los mejores contra el Levante y ayer volvió a lucir el '20'. Con el Alcoyano sin opciones de pelear el empate, Ferran puso el 0-3 para redondear su actuación con un tanto. El otro perfil lo ocupó Kangin Lee, titular pero más apagado que en anteriores ocasiones. Se vio claro en El Collao que Dani Parejo aún no ha despegado en la presente temporada -cometió varios errores en pases muy sencillos- y el Valencia pudo ampliar la cuenta pero ni Gameiro ni Mina lograron llevarse otro golito de la visita a Alcoi.

El carrusel de cambios enfrió el ritmo del choque, que acabó con una invasión muy tranquila de los aficionados blanquiazules. Otros no estaban por la labor de poner punto y final con tranquilidad y empezaron una pelea en uno de los fondos que obligó a la Policía a intervenir. Un borrón en la visita valencianista para este 90 cumpleaños.