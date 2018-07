Gameiro se entrena en solitario y enfila su salida del Atlético de Madrid El Valencia sigue trabajando en el fichaje del francés, primera opción de Marcelino para reforzar la delantera T. C. Sábado, 21 julio 2018, 00:20

valencia. Dos sesiones de trabajó programó ayer Simeone y en ninguna de ellas apareció Kevin Gameiro. Mientras el Atlético de Madrid se ejercitaba sobre el césped, el delantero francés lo hacía en solitario, al margen, a la espera de que se concrete su salida del conjunto rojiblanco. No va a seguir Gameiro en el Atlético y el mejor colocado para contratarle es el Valencia. «No me gustaría profundizar en futbolistas que no están en la plantilla. Gameiro es una posibilidad de mercado, un jugador diferente a los que compusieron la plantilla de la pasada temporada», expuso Marcelino el jueves, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de fichar al francés.

Lo cierto es que al entrenador asturiano siempre le ha gustado Gameiro y este verano se dan las circunstancias idóneas para que se concrete su llegada a Mestalla. Simeone espera en los próximos días a Nikola Kalinic, delantero croata por quien también puja el Sevilla. Kalinic, que se marchó del Mundial tras discutir con el entrenador y no pudo celebrar el segundo puesto de Croacia, va a salir del Milan y todo apunta a que acompaña a Griezmann, Diego Costa y Correa en la delantera del Atlético de Madrid.

La llegada de Kalinic aceleraría el traspaso de Gameiro, que va a oscilar entre 15 y 20 millones de euros. El Valencia, que ya intentó el fichaje del francés en anteriores ocasiones, tiene a tiro a un ariete con experiencia en la Liga y que disputa competiciones europeas temporada tras temporada. Gameiro lleva ya cinco temporadas en el fútbol español, las tres primeras en el Sevilla. En total, el francés ha jugado 148 partidos con 58 goles y 17 asistencias. En el último curso Simeone le dio 25 encuentros en Liga y Gameiro consiguió 7 tantos.

Con 31 años y un valor de mercado de 20 millones de euros, Gameiro reforzaría una zona que, «como mínimo» necesita un fichaje. La temporada pasada Marcelino contó con tres hombres (Rodrigo, Mina y Zaza) hasta el mercado de invierno, cuando aterrizaría Luciano Vietto. El argentino ya no está, Zaza tiene y pie y medio fuera del Valencia y Gameiro sería el tercer delantero del nuevo proyecto. «Él -Gameiro- u otro delantero va a venir, es nuestra idea. Veremos cómo discurre el futuro, pero la idea es que como mínimo venga un delantero», aseguraba Marcelino. Lo cierto es que si Zaza se marcha, el Valencia necesita dos arietes puesto que este año compite en Liga, Copa y Champions.