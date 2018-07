Gameiro está atado Gameiro celebra un gol ante el Deportivo de la Coruña. / EFE/EPA/Kiko Huesca El Valencia, a punto de firmar a un delantero que Marcelino considera perfecto para su sistema de juego H. ESTEBAN/T. CALERO CRANS-MONTANA. Lunes, 23 julio 2018, 00:28

Kevin Gameiro será el próximo en aterrizar. De hecho, ya estaría con el Valencia en la concentración en Crans-Montana si el Atlético de Madrid lo hubiera liberado. El acuerdo con el atacante y con el equipo colchonero está cerrado y sólo queda que el francés embarque rumbo a Mestalla para ser uno de los referentes en el proyecto de Champions League de Marcelino.

El Atlético viaja hoy lunes a Singapur y desde el Valencia consideran que el francés no formará parte de la expedición colchonera. Que Gameiro suba a ese avión sería un contrasentido cuando todas las partes tienen apalabrada a la espera de la firma final la salida del delantero. Si Gameiro todavía no está en Valencia es por cuestiones internas del Atlético o más bien de su entrenador, Diego Simeone, que no ha dado todavía el OK a la salida de su futbolista mientras no se resuelve el crucigrama de los delanteros de su equipo para la próxima temporada. En el Metropolitano están a la espera de Kalinic o de otro delantero -en las últimas horas ha sonado Olivier Giroud- que sea la llave para la salida del ariete.

Gameiro es un expreso deseo de Marcelino, que ve en él el delantero perfecto para su sistema. En principio no debe de haber ningún problema para que el futbolista aterrice en Valencia. Las relaciones entre ambos clubes son buenas y en las últimas temporadas se han sucedido operaciones como la llegada de Guilherme Siqueira o Luciano Vietto desde la orilla del Manzanares. Una vez cristalice la llegada del jugador, la salida de Zaza se podría acelerar. Esa es la idea del Valencia. Hoy lunes, además, hay reunión en la Liga de Fútbol Profesional, por lo que sería una buena oportunidad para que el director general, Mateo Alemany, preguntara al representante del Atlético de Madrid en qué punto concreto se encuentra la operación de Gameiro ya que sólo falta que los rojiblancos den luz verde al asunto.

Murthy elogia a Longoria: «Es imprescindible estar con los mejores para conseguir los objetivos» Con estos dos refuerzos, al Valencia aún le falta incorporar a dos extremos zurdos y un delantero

No está descartado que el francés llegue a tiempo para unirse a la concentración del Valencia en Crans-Montana. Si finalmente Gameiro viaja a Suiza se encontrará con otro recién llegado, Cristiano Piccini. El italiano es el elegido para reforzar la banda derecha del conjunto blanquinegro y, si todo marcha según lo previsto, hoy pasará el reconocimiento médico en Valencia y posteriormente subirá al avión rumbo a los Alpes Suizos. Alemany aceleró la opción de Piccini puesto que Hateboer era inaccesible por el precio. El Atalanta se plantó en veinte millones de euros por el futbolista, una cifra que la entidad de Mestalla no estaba dispuesta a asumir.

Con los refuerzos de Piccini y Gameiro ya serán cinco los fichajes del Valencia este verano -junto a Wass, Diakhaby y Racic- y aún faltan por aterrizar dos extremos zurdos y un delantero si sale Zaza. Para el perfil izquierdo una plaza está reservada para Gonçalo Guedes aunque la dificultad de la operación provoca que Longoria y compañía valoren otras muchas opciones. Ayer, por cierto, Anil Murthy elogió el trabajo del director del Área Técnica del Valencia. «Es imprescindible rodearse de los mejores profesionales para conseguir los objetivos», escribió el presidente. De la chistera de Longoria han salido los jóvenes Racic y Diakhaby, dos operaciones que han costado 17 millones de euros.