El futuro de Kang In se enreda Kang In Lee celebra un gol ante el Bayer Leverkusen en Mestalla. / EFE El Valencia sólo acepta que salga cedido pero al jugador le agradan las ofertas que quieren un traspaso JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 19 julio 2019, 01:07

Marcelino García Toral estará a 10.400 kilómetros de distancia cuando el Valencia aterrice hoy en Suiza para iniciar el stage de pretemporada en Crans-Montana. El técnico fue reclamado por el máximo accionista del club, Peter Lim, para viajar junto a Anil Murthy y Mateo Alemany a Singapur para trazar las líneas maestras del último tramo de la planificación deportiva de una temporada que arranca dentro de un mes. En su primer viaje a la casa del empresario asiático, el asturiano recortó sus vacaciones en junio de 2017 para presentar su idea futbolística al dueño del club por el que acababa de fichar. En esta ocasión, el viaje de trabajo le ha pillado en el inicio de un stage de pretemporada que se planificó corto, hasta el miércoles 24 de julio. Si las conexiones aéreas no lo impiden, Marcelino llegará a tiempo de dirigir mañana en Lens el primer partido de la pretemporada frente al Mónaco. En caso de que no sea posible, será Rubén Uría el máximo responsable técnico.

Una de las decisiones que tiene que tomar el Valencia en la recta final del mercado es cuadrar la fotografía de Kang In Lee. La situación del coreano se está enredando en los últimos días y todas las partes están condenadas a entenderse. El jugador sigue transmitiendo a sus agentes que su deseo es jugar en el primer equipo esta temporada. Algo que sabe que no es posible porque el club ya le ha transmitido que, una vez asumido que no cuenta en los planes más directos de Marcelino para esta campaña, el escenario es buscar una cesión. Con esa hoja de ruta comenzó el verano para Kang In pero, tras su brillante actuación en el Mundial Sub-20 donde fue elegido el mejor jugador del torneo, comenzaron a llamar equipos a la puerta del Valencia dispuestos a pagar un traspaso.

El gran problema a día de hoy es que el jugador, que sigue repitiendo a su entorno que lo único que tiene en mente es quedarse en el Valencia, en caso de tener que buscar una salida porque su deseo no pueda cumplirse quiere priorizar el proyecto deportivo. Basándose en ese argumento, el nivel de las tres ofertas que tiene encima de la mesa para marcharse traspasado, una de ellas de un equipo de Champions tal y como pudo confirmar esta redacción, es superior a la de los clubes que han solicitado su cesión, como es el caso del Levante, el Mallorca, el Granada, el Valladolid o el Osasuna. En ese punto es donde se enreda hasta el bucle la situación, puesto que el Valencia no contempla, a día de hoy, desprenderse de un jugador en el que se tienen puestas muchas esperanzas a medio plazo.

La primera ocasión en que el técnico viajó a casa del máximo accionista fue en 2017

Sin duda, la explicación deportiva de Marcelino García Toral sobre los argumentos técnicos que siguen aconsejando una cesión del jugador y no un dorsal esta temporada en el primer equipo, será una de las cuestiones que se abordará en Singapur. El Valencia le renovó hace justo un año hasta 2022 y se le firmó una cláusula de 80 millones. Es decir, la perla coreana está, al menos, blindada para que no se repita una salida traumática como la de Isco, que salió de Paterna por un módico precio para multiplicarlo en su etapa en el Real Madrid y con la selección. El técnico asturiano ha tomado buena nota de la predisposición con la que está afrontando Kang In Lee los primeros entrenamientos en Paterna, varios testigos de las sesiones en la Ciudad Deportiva afirmaron a LAS PROVINCIAS que está siendo con diferencia de los más destacados, pero la decisión técnica sigue siendo la de buscar una cesión para que el jugador crezca deportiva y personalmente, como ocurrió en momento con Silva y el Eibar.

Rafinha, a la espera

Otro de los temas a tratar en el cónclave de Singapur, que tras un largo día de viaje tendrá hoy su punto central, será trazar las líneas de los fichajes que le restan al equipo para cuadrar la plantilla. En el caso de que no haya una salida extra, el Valencia está centrado en la contratación de un jugador que cierre el centro del campo, con un perfil que pueda dar descanso a Parejo y sea complementario a Kondogbia y Coquelin, y otro que apuntale a los centrales. Rafinha sigue siendo la primera opción para el Valencia, dispuesto a pagar los 15 millones que pide el Barcelona si se permite aplazar la operación en tres cuotas. El deseo del jugador siempre ha sido solucionar su futuro antes del inicio del stage de pretemporada del Barcelona en Japón que comienza mañana, con lo que hoy también es un día clave para conocer si Rafinha se sube el avión rumbo a Tokio o se queda en tierra hasta que se decida su futuro. El club de Mestalla, tal y como ha podido saber esta redacción, ya trabaja en otros perfiles en el caso de que se enquiste la situación del mediocampista brasileño y en ningún caso firmará con el jugador, si llega a un acuerdo final con el conjunto catalán, hasta hacerle un reconocimiento médico completo. Algo lógico teniendo en cuenta que el futbolista acaba de recibir el alta tras su última lesión de rodilla.